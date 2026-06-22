Návrat časovky na Tour: prestiž i nevýhoda. Ambiciózní Vacek se chce blýsknout
TTT. Jsou to jen tři písmena, která ale mnohým týmovým šéfům nedají klidné spaní. Zvlášť, když má team time trial, neboli týmová časovka, odstartovat Tour de France. Stane se tak po dlouhých 55 letech a tentokrát to bude při Grand Départ v Barceloně, kde týmy na časovkářkých kolech pošlou i na slavný Montjuic. Jaká jsou pravidla této disciplíny a proč podle některých není férová?
Vzpomínáte si, kdy se jela na Tour de France naposledy časovka družstev? Už to nějakou dobu je. Bylo to v roce 2019, kdy organizátoři zařadili týmový chronometr do druhé etapy. Po dlouhých sedmi letech se tedy tato disciplína na „Starou dámu“ vrací a rovnou jí celý cirkus odstartuje.
Trasa časovky
Zahajovací den 113. ročníku Tour de France nebude nijak dlouhý. Trasa týmové časovky je dlouhá jen 19,6 kilometru. Během nich čeká na týmy průjezd městem, mimochodem i kolem ikony katalánské metropole – chrámu Sagrada Familia věhlasného architekta Antoniho Gaudího. V závěru zamíří i do kopců, konkrétně vyjedou na Montjuic. Jde o stoupání dlouhé 1,1 km s průměrným sklonem 5,1 %, což není až tolik, je však třeba vzít v potaz, že cyklisté pojedou na o něco těžších časovkářských speciálech.
Do cíle ale bude třeba zdolat ještě jedno stoupání k olympijskému stadionu, které už je o něco tvrdší (800 metrů, průměr 7 %).
1. etapa Barcelona - Barcelona • Foto: letour.fr
Pravidla TTT
Když se jela na Tour týmová časovka před sedmi lety, platila ještě úplně jiná pravidla. Do výsledku počítal čas závodníka, který cílem projel jako čtvrtý. Bylo tak hodně důležité, aby tým zůstal pohromadě co nejdéle. Všem jezdcům týmu se pak počítal do průběžného pořadí stejný čas.
Jenže v roce 2023 se poprvé na jarním etapovém závodu Paříž-Nice, jenž také pořádá společnost ASO, organizátor Tour de France, vyzkoušel jiný model. A ten se pojede letos. Jako výsledný čas týmu se bere jeho prvního závodníka v cíli. Co je však velmi důležité, je druhá část pravidla – všem ostatním jezdcům se počítá do průběžné klasifikace čas, ve kterém sami projedou cílem.
Je tedy víc než jasné, že uvidíte za tým Visma-Lease a Bike jako prvního projet cílem Jonase Vingegaarda, v UAE Emirates-XRG to bude Tadej Pogačar, tedy největší favorité celého závodu. V dresu Red Bull-Bora-hansgrohe má pozici lídra Remco Evenepoel, jenž je současně, jakožto mistr světa a olympijský vítěz, také nejlepším časovkářem své formace, ačkoliv v dojezdech na kopec byl v minulých letech horší než Pogačar.
České šance
Otazník visí nad strategií týmu, který českého fanouška velmi zajímá. Lidl-Trek má ve svých řadách čerstvého národního šampiona v časovce Mathiase Vacka. Na Vueltě a Espaňa (2024) a na Giru d´Italia (2025) vezl v úvodu závodu několik etap bílý dres pro nejlepšího mladíka. Vždy to bylo díky časovce a rád by svou sbírku zkompletoval.
Jenže americký celek jede tentokrát na co nejlepší výsledek v celkové klasifikaci s Juanem Ayusem, kterému je 23 let a také spadá do soutěže o maillot blanc. A pokud chce skončit celkově na pódiu, nemůže si dovolit darovat cenné sekundy ani týmovému kolegovi. Navíc Ayusa budou hnát davy fanoušků podél trati, je totiž rodákem z Barcelony.
Potíže s disciplínou
Odstartovat týmovou časovkou je velmi zajímavým zpestřením celé Tour de France. Tato disciplína bývala z diváckého pohledu vždy hodně atraktivní. U družstev už ale byla a je její popularita velmi různorodá.
„Je to prestižní záležitost pro všechny týmy,“ říká Roman Kreuziger, který je i letos na Staré dámě jako hlavní sportovní ředitel celku Bahrain-Victorious. Ano, vyhrát ji chce hned několik sestav, které na ni poctivě trénovaly, na týmových soustředěních a v některých závodech jezdci procvičovali souhru.
Jenže i český desetinásobný účastník Tour coby závodník si uvědomuje i její problémy. „Je vidět rozdíl v týmových rozpočtech, kdo kolik může investovat do materiálu. A výsledky tomu trochu odpovídají,“ přiznává Kreuziger.
Jeho slova potvrzují i výsledky. Letos se jela týmová časovka například na závodech Paříž-Nice a Tour Auvergne-Rhone Alpes (dřívější Critérium du Dauphiné) a vyhrály formace Netcompany Ineos, respektive Visma-Lease a Bike.
Vysvětlení je jednoduché. Stáje s vysokými rozpočty a jejich dodavatelé materiálu každý rok investují obrovské prostředky například na testy ve vzdušných tunelech, kde však nezkouší pouze aerodynamiku samotných kol, ale i oblečení, helem a posedu samotných jezdců. Takže nejlepší závodníci jako Evenepoel, Pogačar a Vingegaard v tomto zařízení strávili v posledních letech několik hodin. To si však mnohé stáje dovolit nemohou, a tak do závodu vyráží na časovkářských speciálech, které nemají vyladěný každý detail.
Týmy šampionů například také řeší, čím navoskovat řetěz, jaký je optimální počet najetých kilometrů pro závodní řetěz, aby byl co nejrychlejší. Někteří mají třeba přední kolo menší než zadní, různá je výška ráfku předního kola. Počet zubů na převodníku a rozsah zadní kazety jsou dnes už běžnou vychytávkou i u klasických silničních kol.
Favorité časovky
Můžete mít sebelepší kolo, ale jak nemáte nejlepší formu, stejně vám nic nepomůže. Vědí to i cyklisté, kteří se snaží přijet na Tour de France co nejlépe připraveni. A jelikož časovka, ať už individuální, nebo týmová, může za současných pravidel hodně promluvit do celkových výsledků, budou největší borci maximálně připraveni. Ačkoliv se jede chronometr družstev, jsou stejně největšími favority jednotlivci. Pro již zmiňované Evenepoela, Pogačara, Vingegaarda, Aysua, teprve devatenáctiletého Paula Seixa nebo i Antonia Tiberiho by bylo ctí vyhrát, i když jde o první etapu a týmy těch největších favoritů nechtějí plýtvat silami a bránit žlutý dres po celou dobu závodu.
A český fanoušek bude doufat, že by se hned v úvodním dnu mohl blýsknout Vacek, který v posledních závodech ukázal formu jako hrom.