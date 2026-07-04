Tour de France odstartovala parádní týmovou časovkou: do žlutého jde Vingegaard!
V nádherných kulisách barcelonské věhlasné architektury odstartoval 113. ročník Tour de France. A už samotný úvod přinesl parádní podívanou. Český fanoušek zůstával dlouho v napětí, zda na premiérovou výhru zaútočí Mathias Vacek. Žlutý dres ale nakonec urval muž, který nedávno vyhrál Giro d´Italia – Jonas Vingegaard, a výhru v úvodní etapě tak celek Visma-Lease a Bike. Na svého hlavního rivala Tadeje Pogačara získal Dán 12 sekund. Vackův Lidl-Trek skončil čtvrtý. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Vrátila se na Starou dámu po sedmi letech. Navíc tentokrát jí nejslavnější cyklistický závod planety odstartoval. A týmová časovka nezklamala. Fanouškům na místě, ale i u televizních obrazovek nabídla úžasnou podívanou, která vyvrcholila soubojem hlavních favoritů.
Jako první ale o dvě hodiny dřív projel cílem letošní Tour de France spolujezdec Jakuba Otruby Alex Molenaar. Celek Caja Rural-Seguros RGA současně ukázal taktiku, s jakou v následujících desítkách minut do závodu nastoupily týmy, které měly ve svém středu borce útočící na Top 10.
Otruba si svou premiéru na Tour náramně užil. „Bylo to krásné. Všude spousta lidí, fanoušků po trati, atmosféra byla parádní, spousta českých vlajek,“ popisoval v rozhovoru pro ČT sport krátce po průjezdu cílem.
„Jako hlavní úkol jsem měl dovézt vrchaře pod první kopec, takže jsem v první části jel úplný doraz. Bolelo to hodně, ale posledních pět kilometrů jsem si mohl dojet v klidu a užít si atmosféru,“ prozradil strategii, s jakou španělský celek týmovou časovku jel.
Únik ve druhé etapě?
Rodák z Olomouce už se hodně těší na nedělní etapu, v níž se dají očekávat snahy mnoha závodníků dostat se do denního úniku. A Otruba v něm nechce chybět. „Určitě tam bude velký tlak na únik i z našeho týmu. Dá se tam získat vrchařský dres, takže nebude lehké se tam dostat. Ale určitě se o to budeme snažit,“ řekl osmadvacetiletý Čech.
Jako druhý tým vyrazil na trať celek Picnic-PostNL, čili další Čech na startu této Tour Pavel Bittner. Ten si po delší závodní pauze způsobené zraněním potřeboval hlavně vyzkoušet závodní tempo. A jeho pocity byly velmi pozitivní.
„Návrat to byl určitě hodně dobrý, cítil jsem se velmi dobře v druhé části časovky a pomohl jsem vrchařům přes první kopec. Musím říct, že je to každým dnem lepší a lepší,“ těšilo českého sprintera. Pro něj bude ale důležitá až etapa s pořadovým číslem 5. „I v neděli to ale bude tady v Barceloně určitě hezké,“ těší se i na druhou etapu.
Jezdci týmu EF-Education v Barceloně • David Pintens / Profimedia
Týmy ve vedení závodu se postupně střídaly, až se do něj dostal Alpecin-Premier Tech díky jedné z největších hvězd současné cyklistiky Mathieu van der Poelovi. Ten ukázal stejně skvělou formu jako na nedávném Kolem Švýcarska, kde v individuální časovce téměř porazil Tadeje Pogačara.
V 18.30 vyrazil na trať Francouzi velmi očekávaný Decathlon CMA CGM s teprve devatenáctiletým lídrem Paulem Seixasem.
Ani Van der Poel se ale nakonec ve vedení moc dlouho neudržel, když ho o celou půlminutu smáznul Filippo Ganna. Držitel světového rekordu v časovce sice před etapou tvrdil, že to není profil pro něj, protože je v závěru kopec. Ovšem svým výkonem ukázal něco zcela jiného.
Ale pořád na start čekali hlavní favorité celé Tour i této etapy. V 18.40 tak odstartovali jezdci stáje Lidl-Trek, mezi kterými se vyjímal dres českého časovkářského šampiona Mathiase Vacka. A následovaly i ty největší hvězdy: nejprve Jonas Vingegaard s týmem Visma-Lease a Bike a pak i Tadej Pogačar a jeho UAE Emirates-XRG. Do cíle mířil Seixas, který na Gannu ztratil přibližně půl minuty.
Potíže ve Vackově týmu
Tou dobou se ale dostal do potíží kvůli defektu Vackův kolega Mattias Skjelmose, který měl společně s Ayusem útočit na pozice v celkovém pořadí. Lidl-Trek pokračoval 6,4 km před cílem v šesti mužích.
V polovině trati ale měl výhodu oproti Red Bull-Bora-hansgrohe s mistrem světa a olympijským vítězem Remkem Evenepoelem 12 sekund. V kopci už se drželi pouze Derek Gee-West, Vacek a Ayuso. Po chvíli ale Gee-West odstoupil a dojížděl už svým tempem. Vacek rozjel tempo Ayusovi a do posledního kopce už vypustil svého lídra. Ten projel cílem před domácím publikem na druhém místě téměř osm sekund za Gannou.
Také z Red Bullu zůstali v posledním kopci už jen jejich dva lídři Evenepoel a Florian Lipowitz. A nakonec ani Belgičan na italského soupeře nestačil a cíl protnul se ztrátou téměř 11 sekund na Gannu. Toho už mohli ohrozit v podstatě jen Vingegaard a Pogačar. Vingegaard do toho dal veškeré úsilí své i celého týmu a o sedm sekund Gannu porazil.
Pak už se jen čekalo, co v kopci předvede Pogačar, který ale do závěrečných kilometrů přijížděl se ztrátou na Vingegaarda. A ve stoupání, i když jel hodně rychle, už cenné sekundy nahnat nedokázal. Z výhry a žlutého dresu se tak raduje dvojnásobný celkový vítěz Staré dámy.
„Je to perfektní start, ale pořád je Tour dlouhá. Já jsem zase tak moc práce odvést nemusel, oddřeli to týmoví kolegové. Byly to teď dva těžké roky bez žlutého dresu, takže je hezké mít ho zase na sobě. Nepatří ovšem jen mně, ale celému týmu. Je to však jen první krok na hodně dlouhé cestě. Nicméně jsem si nemohl vysnít lepší start,“ usmíval se Vingegaard.
Mathiasi Vackovi nakonec v průběžném pořadí patří 23. místo a v rozhovoru pro ČT sport přiblížil i to, jak zkomplikovaly Skjelmoseho potíže práci i jemu.
„Můžeme být spokojení se čtvrtým místem, i když jsme měli trochu smůlu, že Skjelmose odpadl dřív, než jsme chtěli, a ztratili jsme člověka, který nám mohl hodně pomoct v závěru. Ale já jsem se naštěstí cítil velmi dobře, dokázal jsem Ayusa dotáhnout na dobrou pozici,“ líčil Vacek.
Původně měl totiž podle něj být předposledním mužem Skjelmose. „Ale udělal jsem, co jsem mohl. Dotáhl jsem Ayusa, kam až to šlo. Je to o týmu, o tom se obětovat. Bylo na mě, abych odvedl větší kus práce, než bylo naplánované, ale zvládl jsem to a se svým výkonem jsem spokojený.“