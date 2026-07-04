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Tour de France ONLINE: 113. ročník startuje týmovou časovkou, v akci jsou i tři Češi

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ČTK, iSport.cz
Tour de France
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S trojicí českých cyklistů dnes v Barceloně odstartuje týmovou časovkou Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Mathias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Letošní 113. ročník se ponese ve znamení snahy Tadeje Pogačara dotáhnout se na dosavadní kvarteto rekordmanů s pěti celkovými triumfy. Fenomenální Slovinec je hlavním favoritem třítýdenního klání, o jehož vítězi bude definitivně jasno v neděli 26. července po dojezdu do Paříže. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu.

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1.etapa: Barcelona – Barcelona (týmová časovka)

Kulisy pro začátek Tour budou hodně neobvyklé. Týmovou časovkou o délce necelých 20 kilometrů začne Tour po dlouhých 55 letech. A ačkoliv Španělsko už v minulosti tzv. Grand Départ dvakrát hostilo, v katalánské metropoli odstartuje „Stará dáma“ poprvé. Dosud měla toto privilegium baskická města San Sebastian (1992) a Bilbao (2023).

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