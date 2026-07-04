Tour de France ONLINE: 113. ročník startuje týmovou časovkou, v akci jsou i tři Češi
S trojicí českých cyklistů dnes v Barceloně odstartuje týmovou časovkou Tour de France. V pelotonu slavného závodu pojedou Mathias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Letošní 113. ročník se ponese ve znamení snahy Tadeje Pogačara dotáhnout se na dosavadní kvarteto rekordmanů s pěti celkovými triumfy. Fenomenální Slovinec je hlavním favoritem třítýdenního klání, o jehož vítězi bude definitivně jasno v neděli 26. července po dojezdu do Paříže. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu.
Kulisy pro začátek Tour budou hodně neobvyklé. Týmovou časovkou o délce necelých 20 kilometrů začne Tour po dlouhých 55 letech. A ačkoliv Španělsko už v minulosti tzv. Grand Départ dvakrát hostilo, v katalánské metropoli odstartuje „Stará dáma“ poprvé. Dosud měla toto privilegium baskická města San Sebastian (1992) a Bilbao (2023).