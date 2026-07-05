Senzační kamarádské gesto na Tour! Pogačar ohlídal výhru ve druhé etapě pro Del Tora
Tohle byla velká paráda! A současně skutek hodný velkého šampiona. Parádní závěr druhé etapy letošní Tour de France jasně ovládl celek UAE Emirates-XRG, když výhru v samotném závěru přenechal Tadej Pogačar svému mladšímu kamarádovi Isaacu del Torovi. „Tadej není jen nejlepší závodník světa, ale i úžasný člověk,“ vysekl Mexičan svému lídrovi poklonu. Pogačar díky druhému místu ztenčil i ztrátu na Jonase Vingegaarda, který je dál ve vedení. Skvělou formu znovu ukázal také Mathias Vacek. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Podrobnosti připravujeme.
Cyklistický závod Tour de France - 2. etapa (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):
1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:40,01, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všichni stejný čas, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) oba -3, ...38. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:02, 139. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 144. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) oba -13:33.
Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 4:01:48, 2. Pogačar -6, 3. Evenepoel -15, 4. Del Toro -16, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -19, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -42, ...38. Vacek -6:14, 119. Bittner -16:38, 147. Otruba -17:45.