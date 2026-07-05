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Senzační kamarádské gesto na Tour! Pogačar ohlídal výhru ve druhé etapě pro Del Tora

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Jídlo na Tour? Cukr a zase cukr. Pro normálního člověka toaleta do hodiny | König o Tour de France • Zdroj: iSport.cz
Radost Tadeje Pogačara a Isaaca del Tora v cíli druhé etapy Tour
Biniam Girmay po pádu v úvodu druhé etapy
Isaac Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France
Peloton ve druhé etapě Tour de France
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Romana Barboříková
Tour de France
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Tohle byla velká paráda! A současně skutek hodný velkého šampiona. Parádní závěr druhé etapy letošní Tour de France jasně ovládl celek UAE Emirates-XRG, když výhru v samotném závěru přenechal Tadej Pogačar svému mladšímu kamarádovi Isaacu del Torovi. „Tadej není jen nejlepší závodník světa, ale i úžasný člověk,“ vysekl Mexičan svému lídrovi poklonu. Pogačar díky druhému místu ztenčil i ztrátu na Jonase Vingegaarda, který je dál ve vedení. Skvělou formu znovu ukázal také Mathias Vacek. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>

Podrobnosti připravujeme.

Cyklistický závod Tour de France - 2. etapa (Tarragona - Barcelona, 168,5 km):
1. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) 3:40,01, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG), 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-Hansgrohe), 4. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) všichni stejný čas, 5. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek), 6. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility) oba -3, ...38. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:02, 139. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 144. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) oba -13:33.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard 4:01:48, 2. Pogačar -6, 3. Evenepoel -15, 4. Del Toro -16, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -19, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -42, ...38. Vacek -6:14, 119. Bittner -16:38, 147. Otruba -17:45.

KonecLIVE
2. etapa: Tarragona – Barcelona Vítěz: I. Del Toro (UEX)

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