Tour de France ONLINE: Druhá etapa míří do finále, peloton už je v Barceloně
Na rozdíl od první etapy, která byla týmovou časovkou, se ve druhém závodním dnu na letošní Tour de France peloton posadí na klasická silniční kola. Etapa měří 168,5 km, startuje v Tarragoně a cíl má opět v Barceloně. Ve žlutém dresu ji jede Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour z let 2022 a 2023. Po první etapě musel kvůli otřesu mozku odstoupit první cyklista. Závod sledujte ONLINE na webu iSport. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Už po první etapě skončila Tour de France pro francouzského cyklistu Clémenta Bertheta. Osmadvacetiletý vrchař týmu Groupama-FDJ upadl v sobotní časovce družstev v Barceloně spolu s Guillaumem Martinem a utrpěl otřes mozku.
„Clément ztratil rovnováhu a Guillaume se mu nedokázal vyhnout,“ uvedl sportovní ředitel stáje Anthony Bouillod. Tým Groupama-FDJ skončil v časovce osmý. Berthet s Martinem ztratili tři minuty a 34 sekund na vítězného Dána Jonase Vingegaarda.