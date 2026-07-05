Tour de France ONLINE: Peloton míří znovu do Barcelony, zabojuje Otruba o vrchařský dres?
Na rozdíl od první etapy, která byla týmovou časovkou, se ve druhém závodním dnu na letošní Tour de France peloton posadí na klasická silniční kola. Etapa měří 168,5 km, startuje v Tarragoně a cíl má opět v Barceloně. Ve žlutém dresu ji pojede Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour z let 2022 a 2023. Čech Jakub Otruba by se dnes mohl pokusit dostat do úniku a zabojovat o vrchařský dres. Závod sledujte ONLINE na webu iSport. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>