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Tour de France ONLINE: Peloton míří znovu do Barcelony, zabojuje Otruba o vrchařský dres?

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Druhá etapa opět v Barceloně: těžký okruh přes Montjuic. Svorada o 2. etapě • Zdroj: iSport.cz
Tadej Pogačar je největším favoritem Tour de France
Tadej Pogačar v čele své stáje UAE Team Emirates
Mads Pedersen ze stáje Lidl-Trek
Remco Evenepoel na startu první etapy Tour
Jonas Vingegaard během první etapy
Hvězdy Tour před katedrálou Sagrada Familia
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iSport.cz
Tour de France
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Na rozdíl od první etapy, která byla týmovou časovkou, se ve druhém závodním dnu na letošní Tour de France peloton posadí na klasická silniční kola. Etapa měří 168,5 km, startuje v Tarragoně a cíl má opět v Barceloně. Ve žlutém dresu ji pojede Jonas Vingegaard, dvojnásobný šampion Tour z let 2022 a 2023. Čech Jakub Otruba by se dnes mohl pokusit dostat do úniku a zabojovat o vrchařský dres. Závod sledujte ONLINE na webu iSport. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>

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2. etapa: Tarragona – Barcelona

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