Třetí etapu Tour ohrožoval lesní požár. Pojede se, ale... Čtvrtá etapa dál v nejistotě
Během neděle vyšla na světlo znepokojivá zpráva: Třetí etapě letošní Tour de France hrozí zrušení kvůli lesním požárům v Pyrenejích. Večer už patřičné úřady oznámily, že závodníky na problematické území pustí, diváky ale požádaly, aby se nepokoušeli k trase závodu dostat. V nejistotě dál zůstává etapa číslo 4 kvůli avizovaným vysokým teplotám. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Na programu 113. ročníku Tour de France je už ve třetí etapě horský den. Cyklisté se totiž musí přes Pyreneje dostat na francouzské území. Jenže právě v tomto horském masivu nyní čelí velkému problému. Tím jsou lesní požáry, které vypukly v sobotu večer v departmentu Pyrénées-Orientales.
Právě v něm se nachází i cíl pondělní etapy – horské středisko Les Angles. Kvůli požárům byly uzavřeny některé silnice v oblasti a místní obyvatelé museli být evakuováni.
„Na této záležitosti pracujeme celé odpoledne. Měli bychom být schopni dospět k rozhodnutí do konce dne,“ řekl v neděli agentuře AFP prefekt tamní oblasti Pierre Regnault de la Mothe.
Požár vypukl za vesnicí Trevillach, která se nachází asi 70 km od cíle 3. etapy, a již se rozšířil na plochu 1 500 hektarů po úbočí hory. Do boje s ním bylo nasazeno 700 hasičů. Po uzavřené silnici sice přímo nevede trasa 3. etapy, ale měly by po ní projíždět týmové autobusy a další vozy doprovodného konvoje.
Večer už přišla o něco veselejší zpráva. Místní úřady dovolí konání 3. etapy a průjezd pelotonu. Má to však jedno výrazné omezení. Na území Francie to bude bez diváků, konkrétně na posledních 40 kilometrech.
„Na francouzském území nebude moci projet propagační karavana. Bude umožněn pouze průjezd jezdců a vozidel nezbytných pro organizaci závodu,“ vysvětlil podle listu L´Equipe De la Mothe na tiskové konferenci s tím, že na francouzském území nebude umožněna přítomnost diváků. Ty vyzval, aby se nepokoušeli k trati dostat kvůli zajištění co největší mobility hasičů a dalších záchranných složek.
Předpověď na úterý? 41 stupňů
Po nedělní etapě to francouzským médiím potvrdil také ředitel závodu Christian Prudhomme. „Nemohli jsme jinak. Prioritou je bezpečnost lidí. Musíme myslet na hasiče a všechny lidi, kteří dělají, co mohou, pro boj s požáry.“
Nejde přitom pouze o pondělní etapu, v ohrožení je také ta úterní startující v Carcassonnu. U ní jde ale o jiný problém, a tím jsou vysoké teploty. Předpověď totiž hlásí až 41 stupňů Celsia, což už spadá do červeného kódu a překročilo by to limit stanovený francouzským ministerstvem vnitra pro pořádání venkovních sportovních akcí. Nejde přitom pouze o zajištění bezpečnosti závodníků, ale také veškerého doprovodu a diváků u trati.
Pokud by ke zrušení některé z etap došlo, jednalo by se o zcela bezprecedentní událost v souvislosti se zmíněnými důvody.
Jinak už ale v minulosti etapa zrušena byla, například v roce 1978 to bylo kvůli stávce závodníků protestujících proti brutálnímu programu. Tehdy měli totiž absolvovat několik tzv. půlených etap, tedy například etapa 12A (148 km) a 12B (96 km) doprovázených ještě navíc náročnými dlouhými přejezdy autobusy přes noc. To se jezdcům nelíbilo tak, že první část etapy absolvovali v turistickém tempu a před jejím závěrem dokonce slezli z kol a cílem prošli pěšky. Etapa byla následně vedením závodu anulována.