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Pogačar tentokrát dárky nerozdával. Získal první výhru na letošní Tour i žlutý dres

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Jídlo na Tour? Cukr a zase cukr. Pro normálního člověka toaleta do hodiny | König o Tour de France • Zdroj: iSport.cz
Peloton během třetí etapy Tour de France
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Romana Barboříková
Tour de France
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Zpočátku to vypadalo jako den pro výhru z denního úniku. Jenže i ve třetí etapě 113. ročníku Tour de France se ukázalo, že Tadej Pogačar má obrovskou chuť a hlad závodit. I když na toto téma zažertoval: „Nejsem hladový, dávám si jídlo každou půl hodinu.“ Přesto s pomocí týmových kolegů dojeli denní únik a pak už nedělní vítěz Isaac del Toro rozjel tempo svému lídrovi, který s přehledem zvítězil. Získal také žlutý dres, ale Jonas Vingegaard má nulovou ztrátu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

Podrobnosti připravujeme.

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3. etapa: Granollers – Les Angles Vítěz: Tadej Pogačar (UAE Team Emirates XRG)

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