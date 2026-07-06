Pogačar tentokrát dárky nerozdával. Získal první výhru na letošní Tour i žlutý dres
Zpočátku to vypadalo jako den pro výhru z denního úniku. Jenže i ve třetí etapě 113. ročníku Tour de France se ukázalo, že Tadej Pogačar má obrovskou chuť a hlad závodit. I když na toto téma zažertoval: „Nejsem hladový, dávám si jídlo každou půl hodinu.“ Přesto s pomocí týmových kolegů dojeli denní únik a pak už nedělní vítěz Isaac del Toro rozjel tempo svému lídrovi, který s přehledem zvítězil. Získal také žlutý dres, ale Jonas Vingegaard má nulovou ztrátu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
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