Tour de France ONLINE: třetí etapu ohrožoval požár, ale jede se. Kdo ji ovládne?
Na programu Tour de France je třetí etapa. Ta byla ohrožená kvůli lesním požárům v Pyrenejích, nakonec se ale pojede. Po včerejším dominanci UAE se očekává podobný průběh. Sekundovat této hvězdné stáji bude určitě tým Visma a v popředí se budou držet spíše ti nejlepší vrchaři. Ale pokud někdo z klasikářů přejede Col de Toses, může to být etapa i pro něj. Nutno dodat, že dnešní etapa je dělaná i pro únik. V akci jsou i tři čeští cyklisté. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>