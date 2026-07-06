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Tour de France ONLINE: třetí etapu ohrožoval požár, ale jede se. Kdo ji ovládne?

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Přes Pyreneje do Francie a náročný dojezd v horách. Svorada představuje 3. etapu • Zdroj: iSport.cz
Program Tour de France ohrožuje lesní požár ve Francii
Isaac Del Toro vyhrál druhou etapu Tour
Radost Tadeje Pogačara a Isaaca del Tora v cíli druhé etapy Tour
Isaac Del Toro vyhrál druhou etapu Tour de France
Radost Tadeje Pogačara a Isaaca del Tora v cíli druhé etapy Tour
Biniam Girmay po pádu v úvodu druhé etapy
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iSport.cz
Tour de France
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Na programu Tour de France je třetí etapa. Ta byla ohrožená kvůli lesním požárům v Pyrenejích, nakonec se ale pojede. Po včerejším dominanci UAE se očekává podobný průběh. Sekundovat této hvězdné stáji bude určitě tým Visma a v popředí se budou držet spíše ti nejlepší vrchaři. Ale pokud někdo z klasikářů přejede Col de Toses, může to být etapa i pro něj. Nutno dodat, že dnešní etapa je dělaná i pro únik. V akci jsou i tři čeští cyklisté. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

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3. etapa: Granollers – Les Angles

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