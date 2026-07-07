Největší hvězdy Tour se ukázaly hned v úvodních etapách. Pogi a Torito: král a princ?
Grand Départ znamená velký start. A tenhle byl dokonce monstrózní. V Barceloně odstartoval 113. ročník Tour de France ve velkém stylu. Davy fanoušků nejen těch ze Španělska, úžasná atmosféra na Montjuicu a hlavně už od samotného „výkopu“ třítýdenního závodu v hlavní roli ty největší hvězdy. Stačí se podívat na vítěze prvních tří etap: tým Visma-Lease a Bike/Jonas Vingegaard, Isaac del Toro a Tadej Pogačar. A to jsme teprve na začátku. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Pozvolný rozjezd největšího cyklistického závodu světa? Zdá se, že tyto dny jsou dávno sečteny. V uplynulých třech dnech, kdy se cirkus zvaný Tour de France po prvních dvou vystoupeních z Barcelony vydal na dlouhou štaci do Francie, byli největšími hvězdami hned ti největší favorité.
Jonas Vingegaard zastrašil soupeře parádním výkonem v časovce, v níž v jeho případě opravdu platilo, že byla týmová. Velký podíl na jeho nejlepším čase měli totiž i jeho parťáci.
Pak už ale manéž zabral ten, který na Tour přijel s cílem získat pátý triumf a udělat další zápis do historie.
Tadej Pogačar.
Chlapík, který září nejen bílým dresem s duhou světového šampiona, ale momentálně i barvou svých vlasů, světu ukázal, proč jej mnozí považují za nejlepšího cyklistu všech dob.
Nejde totiž jen o samotné výkony, ale i lidskou stránku. Vlastně obojí naráz prezentoval slovinský cyklista hned v prvních klasických etapách letošní Staré dámy. Dalo by se říci, že to bylo: já na bráchu, brácha na mě.
V neděli totiž v úplném závěru etapy na Montjuicu, kde vyrazil k cíli nejdynamičtěji jeho týmový parťák a kamarád Isaac del Toro, nešel sobecky po výhře sám. Ačkoliv původní plán takový byl a Pogačar by rozhodně zvládl kolegu předjet. On se ale zachoval úplně opačně. Nechal Mexičana dál bojovat a podpořil ho tím, že neustálým ohlížením se kontroloval, aby zezadu ještě nepřilétl některý ze soupeřů, který by první Del Torův triumf na Tour de France zmařil.
Díky tomu může nyní počítat i s podporou mexických fanoušků, kteří na Grande Boucle vyrazili. Po 2. etapě totiž Pogačara téměř adoptovali, když u autobusu celku UAE Emirates-XRG skandovali dokola: „Pogi, hermano, ya eres Mexicano!“ čili „Pogi, brácho, teď už jsi Mexičan!“
Jízda na stejné vlně
V pondělní etapě, v jejíž polovině se tým z Emirátů rozhodl, že výhru nenechá dennímu úniku a půjde po ní sám, mohl dvaadvacetiletý Del Toro oplatit Pogačarovi jeho práci.
V úplném závěru mu rozjel takové tempo, ze kterého zvládl vystřelit jako raketa jen Slovinec a s dominancí pro něj typickou etapu i na pár desítkách metrů jasně ovládl a získal i žlutý dres.
Zdá se tedy, že mezi Pogačarem a Del Torem výborně funguje chemie. „Je to tak, jedeme teď na stejné vlně,“ přitakal závodník, který má díky svému mládí přezdívku Torito.
Právě on by měl v týmu UAE Emirates za pár let převzít žezlo po Pogačarovi. Teď se od něj chce ale hlavně učit. „Pro mě je velké privilegium s Tadejem závodit. Je to skvělý kluk, celý tým pro něj pracuje velmi rád a pro mě je velká čest, že tady můžu být s tímto týmem,“ pochvaluje si.
Fanoušci cyklistiky se tak mohou těšit, co ti dva vymyslí příště a zda jim dokáže někdo vzdorovat.