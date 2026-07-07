Famózní Vacek ve čtvrté etapě Tour. Zařídil triumf pro parťáka, celkově je už třetí!
Fantastická práce! Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na třetí místo průběžného pořadí Tour de France. Čtyřiadvacetiletý český cyklista při debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánskému kolegovi Madsi Pedersenovi, sám projel cílem ve městě Foix jako desátý.
Novým lídrem je dnes osmý Nor Torstein Träen, Vacek na něj ztrácí tři minuty a 50 sekund. Peloton s hlavními favority na celkové prvenství dorazil až s mankem 13 minut. Träen tak po čtvrté etapě převzal žlutý dres od Slovince Tadeje Pogačara. Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po dnešku patří Vackovi.
Ten s Pedersenem a dalším kolegou z Lidl-Treku Quinnem Simmonsem hned v úvodu kopcovité etapy dlouhé 181,9 km vyrazili do početného úniku a navzdory až čtyřicetistupňovému vedru patřil český jezdec k nejaktivnějším. Během nejdelšího stoupání dne na Col de Coudons zhruba 85 km před cílem se Vacek od soupeřů se Slovincem Janem Tratnikem utrhli a 40 kilometrů se drželi v čele.
Skupina uprchlíků nakonec byla desetičlenná. Ve spurtu nedal mistr světa z roku 2019 Pedersen nikomu šanci. První triumf stáje Lidl-Trek na letošní Tour korunoval Simmons druhým místem a Vacek skupinku uzavíral.
Hlavní favorité Pogačar či Dán Jonas Vingegaard, jenž měl před dnešním startem v Carcassonne stejný čas, nabrali třináctiminutové manko. Slovinský obhájce prvenství v průběžné klasifikaci klesl na čtvrtou pozici až za Vacka, s Vingegaardem zaostávají za lídrem Träenem ze stáje Uno-X Mobility o téměř osm minut.
Středeční pátá etapa může poprvé letos vyvrcholit spurtérskou bitvou, peloton čeká 158,3 km převážně po rovině z Lannemezanu do Pau.
Cyklistický závod Tour de France - 4. etapa (Carcassonne - Foix, 181,9 km):
1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:10:45, 2. Simmons (USA/Lidl-Trek), 3. García (Šp./Movistar), 4. Frigo (It./NSN), 5. Debruyne (Belg./Alpecin-Premier Tech), 6. Vauquelin (Fr./Netcompany INEOS), ...10. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 103. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -12:59, 149. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -22:08.
Průběžné pořadí: 1. Träen (Nor./Uno-X Mobility) 13:02:46, 2. Quinn (USA/EF Education-EasyPost) -28, 3. Vacek -3:50, 4. Pogačar (Slovin./UAE Team Emirates-XRG), 5. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) oba -7:53, 6. Debruyne -8:06, ...109. Otruba -46:14, 163. Bittner -1:10:14.