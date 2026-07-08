Nizozemec Kooij slaví první vítězství, Bittner finišoval šestnáctý. Vacek stále v bílém
Pátá etapa letošní Tour de France patřila Nizozemci Olavu Kooijovi, jenž si v technickém dojezdu do Pau dlouho držel nejlepší pozici a po nájezdu do cílové rovinky mohl slavit vítězství. Z českých cyklistů se nejvíc dařilo Pavlu Bittnerovi, který dojel na 16. místě. Jednatřicátý Mathias Vacek naopak udržel bílý dres i průběžné třetí místo v celkovém pořadí. Program Tour de France 2026 >>>
První hromadný spurt letošní Tour de France vyhrál Olav Kooij, který se po 158 kilometrovém závodě radoval z triumfu hned při svém premiérovém startu na Tour de France. Do závěru etapy kvůli několika pádům a rozdělenému pelotonu nemohli promluvit všichni favorité, nakonec tak dojezd do Pau nejlépe zvládl člen týmu Decathlon. Nizozemec slavil před Němcem Maxem Kanterem a Belgičanem Tomem Merlierem.
„Tohle je přesně to, o čem jsem snil. Přijet na Tour a hned vyhrát etapu? To je opravdu neuvěřitelné,“ rozplýval se vítěz. „Kluci z týmu odvedli perfektní práci. Celou etapu mě drželi v ideální pozici a v závěru mě skvěle rozjeli. Bez nich bych vyhrát nedokázal. Závěr byl však pořádně těžký.“
Elitní český spurtér Pavel Bittner se do boje o vítězství nezapojil, v devatenáctičlenné vedoucí skupině dojel na konci. Mathias Vacek, jenž v závěru pracoval pro Madse Pedersena, kolegu z týmu Lidl-Trek a úterního vítěze čtvrté etapy, skončil na jednatřicáté pozici se čtrnáctisekundovým odstupem. Právě Pedersen dojel ve středu sedmý.
Hrdinou etapy se stal francouzský outsider Baptiste Veistroffer, jenž vyrazil dopředu hned po startu v Lannemezanu a v úniku strávil zhruba 144 kilometrů, než ho peloton dojel.
Průběžné vedení v celkovém pořadí Tour de France si udržel Nor Torstein Träen před druhým Seanem Quinnem a třetím Vackem. Český cyklista, jemuž stále patří bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce, ztrácí na lídra 3:50 minuty. Hlavním favoritům Staré dámy Tadeji Pogačarovi a Jonasi Vingegaardovi patří s téměř osmiminutovým odstupem čtvrtá a pátá pozice.
Čtvrteční den bude patřit vrchařům. V nejtěžší pyrenejské etapě z Pau do Gavarnie-Gédre čeká na závodníky zhruba 4100 výškových metrů včetně stoupání na legendární Tourmalet.
Tour de France - 5. etapa (Lannemezan - Pau, 158,3 km):
1. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM) 3:29:07, 2. Kanter (Něm./XDS Astana), 3. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step), 4. Artz (Niz./Lotto Intermarché), 5. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 6. Girmay (Erit./NSN), ...16. Bittner (ČR/Picnic PostNL) všichni stejný čas, 31. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -14, 172. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -4:57.