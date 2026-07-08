Tour de France ONLINE: Jede se pátá etapa, šanci mají sprinteři. Co Vacek?
Pátá etapa cyklistického závodu Tour de France patří k těm nejlehčím a je jako dělaná pro hromadný spurt. Měří pouhých 158,3 km, cyklisté si v ní užijí více klesání než výšlapů a mezi náročnějšími zkouškami se neočekává žádný výraznější dopad na celkové pořadí, o to zajímavější ale bude taktický souboj sprinterských stájí o etapový primát. V bílém dresu do ní odstartuje český cyklista Mathias Vacek, který byl součástí úterního úniku, jenž přesypal i celkové pořadí a oblékl do žlutého trikotu Nora Torsteina Træena ze stáje Bahrain Victorious. ONLINE z páté etapy Tour sledujte na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>