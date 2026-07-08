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Tour de France ONLINE: Jede se pátá etapa, šanci mají sprinteři. Co Vacek?

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Šance pro sprintery? Finiš v Pau by měli kontrolovat, říká Svorada o 5. etapě Tour • Zdroj: iSport.cz
Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France
Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po 4. etapě Tour de France patří Mathiasi Vackovi
Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po 4. etapě Tour de France patří Mathiasi Vackovi
Mathias Vacek se po úniku desetičlenné skupiny posunul na 3. místo průběžného pořadí Tour de France
Peloton Tour de France při čtvrté etapě
Favorizovaný Tadej Pogačar se ve čtvrté etapě Tour trápil
Favorizovaný Tadej Pogačar se ve čtvrté etapě Tour trápil
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iSport.cz
Tour de France
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Pátá etapa cyklistického závodu Tour de France patří k těm nejlehčím a je jako dělaná pro hromadný spurt. Měří pouhých 158,3 km, cyklisté si v ní užijí více klesání než výšlapů a mezi náročnějšími zkouškami se neočekává žádný výraznější dopad na celkové pořadí, o to zajímavější ale bude taktický souboj sprinterských stájí o etapový primát. V bílém dresu do ní odstartuje český cyklista Mathias Vacek, který byl součástí úterního úniku, jenž přesypal i celkové pořadí a oblékl do žlutého trikotu Nora Torsteina Træena ze stáje Bahrain Victorious. ONLINE z páté etapy Tour sledujte na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>

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5. etapa: Lannemezan – Pau

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