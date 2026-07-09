Pogačar ovládl šestou etapu Tour a sebral i žlutý dres. Průběžný lídr Träen upadl
Druhou nejtěžší etapu 113. ročníku Tour de France ovládl fenomenální Slovinec Tadej Pogačar, jenž se znovu oblékl do žlutého. Z pozice lídra celkového pořadí sesadil Nora Torsteina Träena, který při sjezdu z vrcholu Tourmalet upadl a následně absolvoval zhruba pětiminutové ošetření, aby pokračoval dál. Mathias Vacek o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce přišel, připravil jej o něj Isaac del Toro. Program Tour de France 2026 >>>
V rámci šesté etapy Staré dámy cyklisté poznali náročnost Pyrenejí, pořádně je prověřila především slavná stoupání Aspin a Tourmalet. Plnohodnotnou zkoušku pro vrchaře a jezdce na celkové pořadí zvládl nejlépe Tadej Pogačar, který se znovu dostal do čela.
Necelých padesát kilometrů před cílem v Gavarnie-Gèdre zaútočil a na Tourmalet vystoupal s výrazným náskokem před svým největším vyzyvatelem Jonasem Vingegaardem. Skvělou výchozí pozici udržel až do cíle, Slovinec zvítězil před Dánem o 2 minuty a 38 sekund.
Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa (Pau - Gavarnie-Gedre, 186,2 km):
1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:32:07, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:38, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) , 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) všichni -2:57, ...25. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -11:03.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 21:11:57, 2. Vingegaard -2:42, 3. Del Toro -3:27, 4. Evenepoel -3:30, . 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas -3:55, ...10. Vacek -7:10.