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Pogačar ovládl šestou etapu Tour a sebral i žlutý dres. Průběžný lídr Träen upadl

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Žlutý, nebo zelený? Proč nelze mít v týmu 8 vrchařů? Strategické šachy | König o Tour de France • Zdroj: iSport.cz
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Favorizovaný Tadej Pogačar se ve čtvrté etapě Tour trápil
Favorizovaný Tadej Pogačar se ve čtvrté etapě Tour trápil
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Daniel Fekets
Tour de France
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Druhou nejtěžší etapu 113. ročníku Tour de France ovládl fenomenální Slovinec Tadej Pogačar, jenž se znovu oblékl do žlutého. Z pozice lídra celkového pořadí sesadil Nora Torsteina Träena, který při sjezdu z vrcholu Tourmalet upadl a následně absolvoval zhruba pětiminutové ošetření, aby pokračoval dál. Mathias Vacek o bílý dres pro nejlepšího mladého jezdce přišel, připravil jej o něj Isaac del Toro. Program Tour de France 2026 >>>

V rámci šesté etapy Staré dámy cyklisté poznali náročnost Pyrenejí, pořádně je prověřila především slavná stoupání Aspin a Tourmalet. Plnohodnotnou zkoušku pro vrchaře a jezdce na celkové pořadí zvládl nejlépe Tadej Pogačar, který se znovu dostal do čela.

Necelých padesát kilometrů před cílem v Gavarnie-Gèdre zaútočil a na Tourmalet vystoupal s výrazným náskokem před svým největším vyzyvatelem Jonasem Vingegaardem. Skvělou výchozí pozici udržel až do cíle, Slovinec zvítězil před Dánem o 2 minuty a 38 sekund.

Cyklistický závod Tour de France - 6. etapa (Pau - Gavarnie-Gedre, 186,2 km):

1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 4:32:07, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:38, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG), 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe), 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) , 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora hansgrohe) všichni -2:57, ...25. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -11:03.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar 21:11:57, 2. Vingegaard -2:42, 3. Del Toro -3:27, 4. Evenepoel -3:30, . 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas -3:55, ...10. Vacek -7:10.

KonecLIVE
6. etapa: Pau – Gavarnie-Gèdre

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