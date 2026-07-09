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Tour de France ONLINE: Jede se královská etapa, očekává se souboj Pogačara s Vingegaardem

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Legendární Tourmalet! Uvidíme souboj Pogačara proti všem? Svorada o 6. etapě • Zdroj: iSport.cz
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Favorizovaný Tadej Pogačar se ve čtvrté etapě Tour trápil
Nizozemec Olav Kooij slaví v cíli páté etapy Tour de France
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Tour de France
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Tour de France ve čtvrtek vstupuje do jedné z nejnáročnějších etap letošního ročníku. Šestá etapa zavede cyklisty z Pau do Gavarnie-Gèdre. Na trase dlouhé 186,2 kilometru čeká na závodníky celkové převýšení přibližně 4 100 metrů. Očekává se přímý souboj mezi obhájcem titulu Tadejem Pogačarem a jeho dlouholetým rivalem Jonasem Vingegaardem. Program Tour de France 2026 >>>

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6. etapa: Pau – Gavarnie-Gèdre

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