Tour de France ONLINE: Jede se královská etapa, očekává se souboj Pogačara s Vingegaardem
Legendární Tourmalet! Uvidíme souboj Pogačara proti všem? Svorada o 6. etapě • Zdroj: iSport.cz
Tour de France ve čtvrtek vstupuje do jedné z nejnáročnějších etap letošního ročníku. Šestá etapa zavede cyklisty z Pau do Gavarnie-Gèdre. Na trase dlouhé 186,2 kilometru čeká na závodníky celkové převýšení přibližně 4 100 metrů. Očekává se přímý souboj mezi obhájcem titulu Tadejem Pogačarem a jeho dlouholetým rivalem Jonasem Vingegaardem. Program Tour de France 2026 >>>