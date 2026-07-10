Tour de France ONLINE: Další etapa pro sprintery, Otruba se dostal do úniku
Sprinterský dojezd do Bordeaux. Pozor ale na vítr, nabádá Svorada v 7. etapě • Zdroj: iSport.cz
Cyklistický závod Tour de France pokračuje sedmou etapou. Po čtvrteční pyrenejské zkoušce, která vrátila do žlutého trikotu a rovnou s výrazným náskokem největšího favorita Tadeje Pogačara, se znovu očekává etapa, která nebude mít velký význam pro celkové pořadí, ale zato přinese souboj sprinterů. Závod sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>