Ve sprinterské etapě na Tour byl vidět Otruba, Bittner dojel jedenáctý. Slaví Merlier
PŘÍMO Z FRANCIE | Závěr sedmé etapy byl po technické stránce hodně náročný. Kruhové objezdy, zúžení, zatáčky ale naštěstí zvládli cyklisté bez pádu a o výhru si to rozdali ti nejrychlejší z pelotonu. Svou čtvrtou výhru na Tour de France ale nakonec oslavil díky svému obrovskému zrychlení Tim Merlier. Český sprinter Pavel Bittner skončil na 11. místě. Program Tour de France 2026 >>>
Průběh sprinterské etapy do Bordeaux se dal celkem snadno předvídat. Zájem o denní únik sice projevilo několik závodníků, nakonec se před peloton dostala dvojice. A k české radosti jedním z těchto závodníků byl Jakub Otruba z druhodivizního celku Caja Rural-Seguros RGA.
S ním byl vepředu Baptiste Veistroffer, který byl sám před pelotonem i v první, středeční sprinterské etapě, tam však jel úplně osamocen.
Stejně jako ve středu ale ani tentokrát nedostali uprchlíci žádný velký náskok, většinou se pohyboval kolem minuty.
První vzrušení přišlo na sprinterské prémii, kde si to rozdala jak dvojice vepředu (v Otrubův neprospěch), tak pak i sprinteři v pelotonu. Z těch pobral nejvíc bodů Mads Pedersen v zeleném dresu nejlepšího sprintera.
Pak už začal náskok dvou závodníků vepředu klesat. Putování Otruby mimo peloton skončilo 18 kilometrů před cílem. Od té doby už se všichni připravovali na hromadný dojezd.
I když úplný klid v pelotonu při příjezdu do Bordeaux nebyl. Jezdci Uno-X Mobility se snažili ještě pláchnout, s nimi v jednu chvíli i Kasper Asgreen z EF Education-EasyPost. Ty ale další týmy rychle stáhly zpět.
Ve městě se po průjezdu řadou kruhových objezdů dostal dopředu tým Alpecin-Premier Tech Jaspera Philipsena, kterému sprint rozjížděl Mathieu van der Poel. Dobrou pozici si snažil najít také Pavel Bittner. Z výhry se ale díky své obrovské rychlosti raduje Tim Merlier z celku Soudal-Quick Step. Philipsenovi totiž v závěru došly síly a skončil až pátý.
Belgický sprinter tak slaví svou čtvrtou výhru na Tour de France při své třetí účasti na tomto závodu. „Ale nebylo to úplně perfektní. Nevěděl jsem, kolik zbývá do cíle, když jsem vyrazil, byl to velký zmatek. Ale dokázal jsem to díky svému týmu. Před dvěma dny nám to nevyšlo,“ vyprávěl Merlier.
Ačkoliv po čtvrteční etapě přišel o svého klíčového rozjížděče Berta van Lerbergha, může být spokojený s tím, že i při tomto startu na Tour neodjede bez vítězství. „Je to velmi dobrý pocit, je to má třetí Tour, v každém ročníku mám výhru, na to jsem hrdý,“ prohlásil.
Sprinteři budou v akci i dnes, kdy budou dojíždět do Bergeraku.
Tour de France - 7. etapa (Hagetmau - Bordeaux, 175,1 km):
1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:44:20, 2. Wärenskjold (Nor./Uno-X Mobility), 3. Girmay (Erit./NSN), 4. Kanter (Něm./XDS Astana), 5. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 6. Bauhaus (Něm./Bahrain Victorious), ...11. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 35. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 173. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:43.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 24:56:17, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...10. Vacek -7:10, 133. Otruba -1:32:21, 155. Bittner -1:44:25.