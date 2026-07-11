Finalistka Peče celá země Anežka pečuje o Vacka: Mates nikdy nebyl mlsoun. Co jí profík?
Na letošní Tour de France je stejně výrazným závodníkem jako loni na Giru d´Italia. Mathias Vacek dva dny vezl i bílý dres nejlepšího mladíka, což byl jeden z jeho cílů. Cíl, kterému v přípravě obětoval hodně. Oproti jarním klasikám dost zhubnul. A to i díky tomu, že se mu o stravu stará Anežka Nováková, hvězda pořadu Peče celá země. Přítelkyně Karla Vacka bere „Matesa“ jako mladšího bráchu. „Když ve Švýcarsku před Tour skončil celkově třetí, snad dvě hodiny jsem brečela,“ prozradila v rozhovoru pro iSport a iDnes. Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Při mistrovství České republiky v silniční cyklistice, kde Mathias Vacek vyhrál časovku i hromadný závod, byla důležitou součástí jeho týmu. Anežka Nováková, která se na jaře dostala do finále pořadu Peče celá země, aktuálně jednomu z nejlepších českých cyklistů během závodu na trati podávala lahve s pitím, ale hlavně mu připravovala jídlo. Právě i díky její péči během přípravy Mathias zhubnul přibližně čtyři kilogramy a dostal se do výborné kondice, kterou ukázal už na závodu Kolem Švýcarska a teď ji potvrzuje na Tour de France. Co vše za tím stojí, jaké konkrétní změny museli v jídle udělat a jak to talentovaný cyklista zvládal? Nováková prozradila také tajemství šéfkuchaře: recept na „Matesův salát“.
Mathias v rámci přípravy na Tour de France viditelně zhubnul, už při pohledu na jeho postavu je jasné, že je ve skvělé kondici. Jak dlouho jste na tom pracovali a jak jste toho docílili?
„Začali jsme na tom pracovat zhruba po jarních klasikách, kdy mu skončil první závodní blok. Pak měl soustředění ve výšce, připravoval se před Sierra Nevadou ve vysokohorským stanu, odjel na Sierru, pak byl ještě doma znovu ve stanu. A plus do toho dodržoval stravu. To bylo asi úplně klíčové. Já jsem v kontaktu s jeho týmovým nutricionistou, ten mi posílal rozpočítané výživové hodnoty, které musí jídlo splňovat, takže jsem vymýšlela a vařila jídla podle toho a vypadá to, že to přineslo ovoce.“
Jak moc se lišil jídelníček oproti tomu, co jste mu chystala například přes zimu při tréninku ve Španělsku?
„Množství bylo vesměs stejné, to se úplně neubíralo. Spíš se hodně ubral tuk a také zařadil tzv. low carb dny nebo tréninky, aby metabolismus začal fungovat efektivněji. On je naštěstí tady v tom hodně důsledný, takže tam jsem úplně po něm nemusela dupat. Místo něčeho sladkého si dal ovoce, což pro něj není úplně problém.“
Takže teď jste moc nepekla?
„Pekla, ale tak, jako třeba na mistrovství republiky. Hodně zdravou buchtu s bílým jogurtem, kde moc cukru ani nebylo.“
Můžete říct konkrétně, kromě sladkého, co Mathias jedl v zimě a teď v přípravě na Tour musel vynechat?