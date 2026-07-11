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Bittner dojel v osmé etapě Tour pátý! Ve sprintu slavil výhru opět Merlier

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Peklo na asfaltu. Jak cyklisté na Tour bojují s extrémním horkem? | König o Tour de France • Zdroj: iSport.cz
Pavel Bittner na Tour de France
Tim Merlier ovládl sedmou etapu Tour
Jakub Otruba v čele sedmé etapy
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
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Fotogalerie
iSport.cz, ČTK
Tour de France
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Český cyklista Pavel Bittner spurtoval pátý v rovinaté 8. etapě Tour de France a znovu vylepšil svůj nejlepší výsledek v letošním ročníku "Staré dámy". Druhý den za sebou strávil v dlouhém úniku debutant Jakub Otruba. Páteční vítězství v hromadném finiši zopakoval Belgičan Tim Merlier. Program Tour de France 2026 >>>

Třiatřicetiletý spurtér týmu Soudal Quick-Step triumfoval po 180,4 km v Bergeracu před Biniamem Girmayem z Eritrey a Nizozemcem Olavem Kooijem. Čtvrtý dojel Belgičan Jasper Philipsen, jemuž rozjížděl sprint hvězdný Mathieu van der Poel, a hned za ním Bittner.

Český cyklista z týmu Picnic PostNL postupně vylepšuje své výsledky na letošní Tour, v prvním hromadném spurtu byl šestnáctý a v pátek jedenáctý. Bittnerovým etapovým maximem na nejslavnějším závodu světa je čtvrté místo z loňského ročníku.

Téměř celodenní únik si zopakoval další olomoucký rodák Otruba, jenž brzy po startu vytvořil trojici s Belgičanem Liamem Slockem a domácím Francouzem Thibaultem Guernalecem. Osmadvacetiletý člen týmu Caja Rural-Seguros RGA si připsal jedno vítězství na sprinterské prémii a po roztržení tria ho peloton dostihl 23 kilometrů před cílem. Ještě déle vydržel v úniku Slock, ale i jeho pohltilo hlavní pole, a to na předposledním kilometru.

Všichni favorité dojeli ve stejném čase jako vítěz, včetně třetího českého účastníka Mathiase Vacka, jenž si tak udržel desátou příčku. Stále vede obhájce titulu Tadej Pogačar ze Slovinska o 2:42 minuty před Dánem Jonasem Vingegaardem.

Nedělní 10. etapa mezi městy Malemort a Ussel ve Francouzském středohoří nabídne na 185,5 km klasikářský profil se čtyřmi vrchařskými prémiemi druhé až čtvrté kategorie.

8. etapa (Périgueux - Bergerac, 180,4 km):

1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:52:50, 2. Girmay (Erit./NSN), 3. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 4. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 5. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 6. Pluimers (Niz./Tudor), ...63. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 160. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -1:49.

Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 28:49:07, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...10. Vacek -7:10, 136. Otruba -1:34:10, 155. Bittner -1:44:25.

KonecLIVE
8. etapa: Périgueux – Bergerac Vítěz: T. Merlier (BEL) Soudal Quick-Step

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