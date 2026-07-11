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Tour de France ONLINE: jede se 8. etapa, další šance pro sprintery, kdo vyhraje?

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Souboj čistokrevných sprinterů s klasikáři? Svorada o tom, kdo má šanci v 8. etapě • Zdroj: iSport.cz
Tim Merlier ovládl sedmou etapu Tour
Jakub Otruba v čele sedmé etapy
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Tadej Pogačar na Tour de France ovládl 6. etapu
Nizozemec Olav Kooij slaví v cíli páté etapy Tour de France
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iSport.cz
Tour de France
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Po pátečním dojezdu v Bordeaux čeká sprintery další etapa, ve které budou mít příležitost ukořistit triumf. Osmá etapa měří 180,4 kilometru a během ní se nastoupá přibližně 1150 metrů. Na trase jsou jen dvě vrchařské prémie čtvrté, tedy nejnižší, kategorie. Côte de Domme má 3,6 kilometru s průměrem 3,3 procenta, Côte du Buisson-de-Cadouin 2,9 kilometru při 4,9 procenta. Druhý kopec končí téměř 40 kilometrů před cílem, takže by neměl připravit o závěrečný spurt žádného z hlavních rychlíků. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
8. etapa: Périgueux – Bergerac

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