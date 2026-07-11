Tour de France ONLINE: v úniku dnešní sprinterské etapy je opět i Otruba
Po pátečním dojezdu v Bordeaux čeká sprintery další etapa, ve které budou mít příležitost ukořistit triumf. Osmá etapa měří 180,4 kilometru a během ní se nastoupá přibližně 1150 metrů. Na trase jsou jen dvě vrchařské prémie čtvrté, tedy nejnižší, kategorie. Côte de Domme má 3,6 kilometru s průměrem 3,3 procenta, Côte du Buisson-de-Cadouin 2,9 kilometru při 4,9 procenta. Druhý kopec končí téměř 40 kilometrů před cílem, takže by neměl připravit o závěrečný spurt žádného z hlavních rychlíků. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>