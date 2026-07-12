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Tour de France ONLINE: Kvůli vysokým teplotám museli organizátoři devátou etapu zkrátit

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iSport.cz
Tour de France
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Nedělní devátá etapa Tour de France doznala změn a bude zkrácená. Kvůli extrémnímu vedru se zkrátila hned o třicet kilometrů. Místo původních 185,5 kilometrů čeká závodníky 155,5 kilometru a důvodem je, že departement Corrèze vyhlásil nejvyšší stupeň výstrahy kvůli vysokým teplotám. Etapu, která je ideální pro klasikáře, sledujte v ONLINE přenosu na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>

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9. etapa: Malemort – Ussel

Poprvé v tomto ročníku Tour de France museli pořadatelé přistoupit ke zkrácení etapy. Ve Francii totiž předpověď na neděli hlásí opět přes 35 stupňů Celsia. V místech kudy vede trasa deváté etapy, tedy ve Francouzském středohoří, mohou přesáhnout i 40. V této oblasti je tak vyhlášen červený stupeň, což znamená extrémní výstrahu.

Původní délka klasikářské etapy měla být 185,5 km, po zkrácení v jejím úvodu to bude 155,5 km. Při červeném stupni mohou místní úřady pořádání venkovních sportovních akcí dokonce zakázat, pořadatelská společnost ASO ale uvedla, že k tomu nedojde.

Etapa odstartuje téměř podle plánu ve 13.45 (o deset minut později, než měla původně), odhadovaný dojezd je nyní v 17.22 (původně 17.47).

Jak aktuálně vypadá trasa, která se o 30 kilometrů zkrátila? Podívejte se ZDE >>>

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