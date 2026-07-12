Zkrácenou etapu na Tour ovládl z úniku všeuměl Van der Poel, Vacek přišel o TOP 10
Velká vedra zaúřadovala na Tour de France ještě výrazněji. Výsledkem bylo zkrácení poslední etapy před volným dnem o 30 kilometrů. Po dlouhém souboji o denní únik, do nějž se snažil zapojit i Mathias Vacek, se sice utvořila skupina s významnými jmény, i oni ale měli v závěru nahnáno. Přesto dokázal Mathieu van der Poel projet cílem šest sekund před pelotonem a získat první triumf na letošní Staré dámě. „Vyhrál jsi? Ano? Tak super,“ gratuloval mu i Tadej Pogačar. Vacek nakonec odpadl i z hlavní skupiny a dojel daleko za ní, čímž přišel o své místo v celkové TOP 10. Program Tour de France 2026 >>>
Dění kolem nedělní etapy odstartovalo už v předchozím dnu. V sobotu večer totiž organizátoři oznámili, že 9. etapa bude zkrácena o 30 kilometrů. Důvodem byla předpověď počasí, která znovu hlásila extrémní horka, podle všeho největší v dosavadním průběhu Tour de France.
Už když závodníci v oblasti Centrálního masivu odstartovali do etapy, která tedy místo 185,5 km měřila 155,5, bylo 38 stupňů Celsia.
Potěšující pro české fanoušky bylo to, že ještě před samotným startem na Eurosportu zmiňovali mezi favority tohoto dne i Mathiase Vacka, kterému předpovídali, že za dobrých okolností by mohl i obléci žlutý dres.
Úvod etapy měl zcela očekávaný průběh. Brzy po startu, na čtrnáctém kilometru, ležela sprinterská prémie, která byla jasným cílem Madse Pedersena, kolem kterého se držel i Vacek. Celek Lidl-Trek nastolil takové tempo, z něhož bylo těžké vyrazit do útoku a už tady vytvořit denní únik. Proto tento boj odstartoval až poté, kdy si Pedersen na prémii dojel pro maximum, tedy 25 bodů do soutěže o zelený dres.
Velký zájem projevili univerzálové v pelotonu Mathieu van der Poel a Tom Pidcock. Bylo však jasné, že souboj bude delší. Zapojit se do něj chtěl i Vacek, dobře viditelný díky dresu českého šampiona.
Český závodník však po zhruba 55 kilometrech odpadl z hlavní skupiny. V ní se stále bojovalo o to dostat se před peloton. Pokoušel se o to třeba Julian Alaphilippe, jenže jeho skupina byla v prvním kategorizovaném kopci dojeta a vše začalo znovu.
O útok se snažili i Egan Bernal, Richard Carapaz, Filippo Ganna, Matteo Jorgenson a další.
Po četných útocích se přibližně 97 kilometrů před cílem vytvořila dvanáctičlenná skupina, u které už to vypadalo, že jí peloton dá prostor na to zabojovat o etapové vítězství. Do ní se dostali například Van der Poel, Quinn Simmons, Derek Gee-West, Marc Hirschi. Nakonec se sem z pelotonu podařilo dojet i Pidcockovi. 90 kilometrů před páskou byl náskok čelní skupiny jen 14 sekund, postupně ale začal narůstat.
Skupina před pelotonem však začala řídnout, až v ní v samotném závěru zůstali jen Van der Poel, Pidcock, Alex Baudin a Tobias Johannessen. Jejich výhoda na peloton byla deset kilometrů před cílem v Usselu 45 sekund. A ačkoliv v pelotonu byla patrná snaha celku Lidl-Trek únik dojet a dát možnost vyhrané etapy Madsi Pedersenovi, uprchlíci si možnost bojovat o etapové vítězství vzít nenechali. I peloton už byl ale řádně prořídlý.
Přesto byl závěr ještě hodně napínavý, zda peloton čtveřici vepředu nedojede. Nakonec ne a ve čtveřici si díky chladnokrevnému výkonu dojel pro výhru Van der Poel. Pro muže, který nedávno zveřejnil fotku se svou přítelkyní Roxanou a se snímkem z ultrazvuku prozrazujícím, že se z něj brzy stane otec, je tato výhra o to významnější.
„Byl to extrémně tvrdý den. Celkově začátek Tour nebyl pro tým výborný, ale zůstali jsme klidní. Říkali jsme si, že to třeba klapne dnes nebo v příštím týdnu,“ prozradil člen týmu Alpecin-Premier Tech, jenž přijel do Francie bojovat ve sprintech s Jasperem Philipsenem.
Tomu nizozemský cyklista žijící v Belgii dobře rozjížděl spurty, jinak ale sám příliš vidět až do neděle nebyl. „Dnes jsem kupodivu ani netrpěl tak, jako v některých dnech předtím. Ale teď jsem měl konečně nohy, se kterými jsem mohl závodit,“ těšilo výborného klasikáře a cyklokrosaře.
V závěru musel ale i on hodně zabojovat. „Nebyl jsem si jistý, jestli nás peloton nedojede. Museli jsme vydat hodně energie, abychom zůstali před balíkem. Ale bojovali jsme a jsem rád, že se povedlo vyhrát.“
Z jeho výhry měl radost i Tadej Pogačar. I přes to, že tým muže ve žlutém dresu měl hlavní zásluhu na tom, že muži z úniku museli pořádně hýbnout kostrami, aby mohli bojovat o výhru.
Český závodník Mathias Vacek dokončil etapu se ztrátou téměř deseti minut a v průběžné klasifikaci se posunul z 10. místa až na 24. se ztrátou na Pogačara 16:58 minuty.
Tour de France - 9. etapa (Malemort - Ussel, 154,6 km):
1. Van der Poel (Niz./Alpecin-Premier Tech) 3:27:51, 2. Johannessen (Nor./Uno-X Mobility), 3. Pidcock (Brit./Pinarello-Q36.5), 4. Baudin (Fr./EF Education-EasyPost) všichni stejný čas, 5. Ganna (It./Netcompany INEOS), 6. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) oba -6, ...59. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -9:54, 96. Otruba (ČR/Rural-Seguros RGA) -17:24, 149. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -26:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 32:17:04, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...24. Vacek -16:58, 130. Otruba -1:51:28, 159. Bittner -2:11:05.