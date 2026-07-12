König o ochlazování na Tour: pití ledové tříště i opalovací krém. Proč týmy čistí klimatizace?
Úvodní závodní blok letošní Tour de France má jeden významný faktor, kvůli kterému trpí všichni cyklisté. Úmorná vedra na jihu Francie. Kvůli nim museli organizátoři dokonce zkrátit 9. etapu. V takových podmínkách musí jezdci závodit, a proto je nezbytné organismus důsledně ochlazovat. Jaké způsoby k tomu používají, popisuje ve videu pro iSport.cz někdejší profesionál Leopold König.
„V takovém vedru jsem ještě nikdy nezávodil,“ postěžoval si hned po třetí etapě 113. ročníku Tour de France Tom Pidcock. Přitom teprve v této etapě se peloton dostal ze Španělska na francouzské území a cyklisty čekaly ještě teplejší dny. Nezbytnou součástí jejich výkonů a každodenní rutiny tak bylo a ještě bude ochlazování.
„Přehřátí organismu totiž snižuje výkon o jednotky až desítky procent a může vést k tomu, že vaše Grand Tour ztroskotá jen na přehřátí organismu,“ vysvětluje Leopold König, bývalý závodník například věhlasného týmu Sky (dnešní Netcompany Ineos).
Stejně jako je v dnešní době nezbytné trénovat příjem sacharidů, připravují se závodníci při svých kempech už i na vysoké teploty.
„I vysokohorské kempy jsou dnes často ve vysokých teplotách, na jihu v Sierra Nevadě, na Teide na Kanárských ostrovech. A tam se přesně tohle dá natrénovat. Přesně to byla jedna z věcí, kterou musel Tadej Pogačar zlepšit. Tým se na to zaměřil a povedlo se jim to. A proto vidíme takovou jeho dominanci, protože už ani ve vysokých teplotách to není jeho slabá stránka. A je to jen tím, že ho adaptovali na vysoké teploty,“ říká současný ředitel Czech Tour a Závodu míru U23.
Zatímco na Giro d´Italia bývají cyklisté často nemocní kvůli zimě a deštivému počasí, na Tour de France a Vueltě a Espaňa je sužují převážně velká vedra.
„A jediné, co musíte dělat, je ochlazování. Už od přípravy na start, když se závodník jede podepsat. V průběhu etapy, aby do sebe dostávali ledové tříště, kde se zjistilo, že ochlazení zevnitř je mnohem účinnější než zvenku. Takže my jsme pili takzvané slushie, a je pravda, že to velmi pomáhalo,“ přibližuje König.
Mezi další osvědčené metody patří ustřižené dámské silonové punčochy naplněné ledem, které si dávají závodníci za krk. Což ostatně můžete nyní vidět ve všech etapách.
„Jsou to věci jako před startem ochlazovací vesty, až po spánek, kdy se všichni snaží spát v klimatizovaném pokoji. Zároveň aby klimatizace byla čistá. Tohle se zavedlo za nás ve Sky, kdy jsme klimatizace čistili. Je to úplně přirozené, protože před vámi bylo v pokoji iks desítek lidí v průběhu roku, mohl tam být kdokoliv nemocný, i za poslední měsíc. A nikdo nechce ztroskotat na tom, že bude mít nevyčištěnou klimatizaci,“ dodává jeden z domestiků Chrise Froomea.
Stejně jako pro všechny lidi, platí pro cyklisty během závodu několikanásobně nutnost dodržovat pitný režim. Jezdec tak během jedné etapy použije až 20 bidonů, což představuje 10 litrů tekutin, převážně jde i kvůli doplňování sacharidů, ale i minerálů o iontové nápoje. Vodou se spíš jen polévají.
Cyklisté nezapomínají ani na opalovací krémy. „Mazání se krémem s vysokým faktorem je důležité, také přispívají k tomu, aby se kůže nepřehřívala. Zase je to nějaké procento. Když se všechny tyhle věci spojí, mají velký vliv na ochlazování,“ říká König.
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