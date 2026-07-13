Ranní vyjížďka s Froomem aneb atmosféra i vedro letošní Tour na vlastní kůži
PŘÍMO Z FRANCIE | Tour de France je největší cyklistický závod planety. Tento fakt je ale jen frází do chvíle, než se stanete její součástí. Množství diváků vidíte v televizi, ale tu opravdovou atmosféru vnímáte, až když stojíte podél trati vedle nich. V momentu, kdy vám u nohy přistane lahev některého z projíždějících závodníků, můžete si říct: Ano, byl(a) jsem u toho. Já konkrétně se Škoda Auto při 5. etapě. Pojďte tedy se mnou na malý výlet: na vyjížďku s Chrisem Froomem, do auta před pelotonem či vrtulníku nad ním. Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Spojení Staré dámy a Pau patří po Paříži k těm nejlegendárnějším. Je to totiž jedno z nejnavštěvovanějších míst tímto závodem. Třeba v roce 2019, kdy jsem byla na Tour jako reportérka, se zde jela časovka. Toto místo pod Pyrenejemi jsem navíc znala i ze závodů vodních slalomářů. Když jsem se tedy dozvěděla, že pojedu s jedním z hlavních partnerů Tour, Škoda Auto, na pátou etapu s cílem právě v Pau, věděla jsem, že mě tato cesta nemůže zklamat.
To se také potvrdilo, a bylo to z mnoha důvodů. Naše putování na 113. ročníku začalo v Toulouse, kde jsme se při večeři seznámili s novým ambasadorem Škody. Tím se stal čtyřnásobný vítěz Grande Boucle Chris Froome. Už při tomto letmém seznámení bylo jasné, že nás následující den čekají velmi příjemné chvíle. A to i přes to, že při našem příletu do Toulouse hlásil teploměr pekelných 38 stupňů Celsia a předpověď na další den nebyla příznivější.
Součástí partnerského programu, jehož jsem byla součástí, je Early Bird vyjížďka, tedy protáhnutí nohou na kole pro ranní ptáčata. A jejím průvodcem nebyl nikdo jiný než Froome. Už v samotném úvodu jsem obdivovala design jeho kola, o kterém jsem měla později při vyjížďce možnost se i něco dozvědět. Ambasadoři jsou zde totiž proto, aby se věnovali účastníkům programu, a tak se během jízdy naskytla chvíle, kdy jsme jeli vedle sebe a mohli si popovídat. Při této příležitosti jsem mohla zjistit, že i nyní si někdejší hvězda týmu Sky ponechává profesionalitu, stejně jako při své kariéře, kterou oficiálně ukončil až nyní 1. července.
Při dotazu, zda za ním přijede i jeho manželka se dvěma dětmi, odpověděl: „Ne ne, jsem tady pracovně a neměl bych na ně čas. Oni si léto užijí mnohem víc mimo Tour. Možná až budou děti ještě větší.“
Vyjížďka se nesla v duchu social ride, čili v mírném tempu. Přesto mi nedalo, když Chris navýšil rychlost, aby se dostal do čela skupinky, zavěsit se mu takzvaně do háku a pokusit se co nejdéle udržet stejné tempo jako on. A musím říct, že se mi to i dařilo. Nutno však podotknout, že rodák z Keni jel maximálně tak na 30 procent.
Zájem o Frooma? Fotka každé dva metry
Příjemně nabuzení ranním protočením nohou na kole jsme mohli po sprše a snídani nasednout do aut a vydat se do startovní vesničky v malém městečku Lannemezan. Do něj nás přivezl náš řidič Pedro Horrillo. Bývalý španělský profesionál dělá řidiče už několik let, a díky němu jsme se během cesty na start i v průběhu celého dne dozvěděli spoustu zajímavostí. Jednu třeba v souvislosti se současnými vedry: „Bylo zajímavé, že ačkoliv jsem v průběhu etapy vypil někdy třeba i deset litrů tekutin, nepotřeboval jsem vůbec na záchod.“
Startovní vesnička bývá rozdělena v podstatě na tři části, které někdy tak trochu splývají, tady ale byly jasně odděleny. Nejprve jsme prošli částí pro fanoušky, kde nechybí stánky jednotlivých sponzorů Tour, převážná část lidí už ale zaujala své pozice před pódiem, kde teprve za tři čtvrtě hodiny měly začít přijíždět na týmovou prezentaci jednotlivé celky.
My jsme, vedeni Froomem, zamířili do uzavřené vesničky pro akreditované účastníky Tour. Asi si ale dovedete představit tu cestu, kdy v čele výpravy máte takovou cyklistickou legendu. Téměř na každých dvou metrech se Froome zastavil a ochotně se vyfotil s fanoušky, kteří byli za takový úlovek nesmírně vděční.
O Chrise Frooma je mezi fanoušky pořád velký zájem • Romana Barboříková (Sport)
V tu chvíli jsem pochopila, proč se ráno při vyjížďce Chris rozesmál, když jsem se ho zeptala, jestli je Tour náročnější z pozice závodníka, nebo v jeho nové roli. I toto byl totiž jeden z faktů, které zmiňoval, když mluvil o tom, že ambasadorská role má vedle těch příjemných také své náročnější části. Třeba i každodenního brzkého vstávání a ulehání až někdy kolem půlnoci.
Ve sponzorské vesničce jsem si pak v rychlosti prohlédla dresy lídrů jednotlivých soutěží i s jejich podpisy. Hlavně samozřejmě bílý trikot podepsaný Mathiasem Vackem.
Řidič klaksonem bavil fanoušky
Tour je pro cyklistického fanouška vrcholem sezony vždy. Ale pro českého v roce, kdy na ní startují hned tři čeští cyklisté, má ještě větší náboj. Zvlášť, když pak máte příležitost je i osobně zahlédnout. To se mi podařilo v paddocku v případě Pavla Bittnera. Paddock je prostor, kde si můžete prohlédnout autobusy jednotlivých týmů, jejich ředitelská auta a také stroje, na kterých závodníci vyrazí do etapy. Pro milovníky techniky je to ráj. A nejen pro ně, i já jsem chvíli obdivně zírala na stroje celku Lidl-Trek, které jsou pro tuto Tour vyvedeny ve speciálním designu.
Pak už jsme ale museli spěchat k autu. Hlavní náplní našeho programu totiž byla jízda v autě před pelotonem a zastávky u trati, abychom zažili tu pravou atmosféru Tour. Už samotná jízda v autě po trati je zážitkem. Když totiž ještě navíc sedíte v tmavozelené škodovce, lidé kolem trati křičí a mávají, i když za vámi ještě zdaleka nejedou samotní cyklisté. Diváci totiž u trati zaujmou svá místa poměrně brzy, aby dobře viděli, a tak je pro ně cokoliv hezkým zpestřením. Téměř povinností posádek vozů na trati je tak mávat fanouškům na oplátku. Náš řidič Pedro jim odpovídal častým mačkáním klaksonu, který měl ale úplně jinou melodii, než je klasické troubení. A fanoušci z toho byli nadšení, hlavně ti malí.
Zastávku u trati jsme si udělali na konci jednoho z bufetů, tedy místa, kde si mohou cyklisté od zaměstnanců své stáje převzít občerstvení. Tato místa bývají fanoušky hodně vyhledávaná, protože v nich jednak cyklisté trochu zpomalí, ale hlavně odhazují prázdné bidony, případně tašky, ve kterých občerstvení převzali. A to jsou pro milovníky cyklistiky velmi cenné suvenýry.
V místě, kde jsme zastavili my, měli fanoušci udělaný i svůj vlastní bufet. Ve velkém stanu s lavičkami a stoly měli různé nápoje a pochutiny. Od nich se ale velmi ochotně odtrhli, když se blížil nejprve jediný člen úniku Baptiste Veistroffer, a pár minut za ním celý peloton.
Na pravé straně silnice, kam jsem se postavila i já, lidé nejprve spořádaně stáli, i když někteří na můj vkus z bezpečnostního hlediska až příliš moc v silnici. Na druhé straně někteří posedávali na svých kempinkových židličkách.
Průjezd závodníků je něčím jedinečným, ale všem doporučuji sledovat jej opravdu na vlastní oči, než skrze obrazovku telefonu. Mnohem víc si ho užijete. A můžete pak i lépe reagovat, když vám u nohou přistane některá z odhozených lahví. K mým se zakutálel bidon celku NSN. Ne, že bych se snad po něm chtěla sápat, ale i kdyby, v těchto situacích dochází mezi fanoušky k menším bojům, takže je třeba být opravdu hodně pohotový.
A také důležité upozornění. Nikdy na cyklistickém závodu nedělejte to, co předvedla jedna paní v mé těsné blízkosti. Ta totiž, aby lépe viděla, nejprve stála asi tak metr od krajnice, a když už kolem projížděl peloton, pro mě zcela nepochopitelně vyrazili po silnici právě proti pelotonu. Ten ji sice objel, ale v případě, kdy by zrovna jel některý z cyklistů víc u kraje vozovky, mohlo dojít k velkému neštěstí.
Etapa z helikoptéry
Nás už ale krátce nato čekal úplně jiný zážitek.
Peloton z ptačí perspektivy.
Naši skupinu rozdělili do čtyř vrtulníků. Na mě se usmálo štěstí, protože jsem tvořila posádku s Chrisem Froomem, jenž mě ještě navíc posadil na místo hned vedle pilota, byť jsem chtěla dát přednost této legendě.
Neměli jsme sice takový výhled, jaký si možná představujete díky záběrům z televizních helikoptér. My jsme letěli nad nimi, ale i tak sledovat vlnícího se hada pelotonu zasazeného v krásné letní přírodě, mezi zlatavými poli, kdy vám občas zmizí pod korunami stromů a zase se vyplazí, je opravdu krása. Tady si uvědomíte, jak je to ještě s auty sportovních ředitelů za zády cyklistů obrovský kolos, který křižuje francouzské silnice.
A také na Froomeovi, byť zná Tour de France dokonale, bylo vidět, že si to užívá skoro jako malý kluk. „To bylo poprvé, co jsem letěl takto nad pelotonem,“ přiznal poté, co jsme přistáli.
Pak už následoval menší souboj s časem. Rychle naskočit do aut, Pedro šlápnul na plyn a řítili jsme se vstříc sprinterské prémii. I auta sponzora soutěže o zelený dres totiž musí dodržovat pravidla a nesmí se, i když jedou před pelotonem, závodníkům příliš přiblížit. „Jinak bychom totiž byli z trati staženi, pustili by nás na ni až daleko za pelotonem a neviděli bychom pak samotný dojezd do cíle,“ vysvětlil náš baskický řidič.
A tak jsme uháněli do cíle v Pau, kde jsme už vyčkávali v pohodlí tribuny na sponzorském kamionu na dojezd, v němž se poprvé v ročníku očekával souboj sprinterů včetně Pavla Bittnera. Někdy bývají hromadné sprinty naživo celkem nepřehledné a těžkou zkoumáte, kdo vyhrál. Tentokrát měl ale Nizozemec Olav Kooij před ostatními pár metrů k dobru a cílem tam projel se zdviženýma rukama.
My jsme se pak ještě na místě podívali na velkoplošné obrazovce na to, jak si Mathias Vacek na pódiu přebírá svůj druhý bílý dres, a pak se autem vydali do našeho hotelu v Lurdách.