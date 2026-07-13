Vládce Pogačar už na Tour úřaduje, může ho něco připravit o triumf? Češi jsou vidět
Závodníci na Tour de France mají za sebou první blok devíti etap a už po něm se dá ledasco vyčíst. Českým fanouškům dělal od začátku radost svými skvělými výkony Mathias Vacek, který si až v neděli vybral horší den. Ve sprintech dominuje Tim Merlier. A souboj o žlutý dres? Tadej Pogačar už na Tourmaletu jasně ukázal, kdo na letošní Starou dámu přijel s nejlepšíma nohama. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Čekali jste, že v prvním týdnu nejslavnějšího cyklistického závodu světa si to budou rozdávat hlavně sprinteři a klasikáři a lídři na celkové pořadí se jen tak lehce oťuknou v etapě přes legendární Tourmalet? Mohlo to tak být, ale to by nesměl přijet v tak dobré náladě a hlavně formě Tadej Pogačar.
Ačkoliv v posledním týdnu loňského ročníku se zdál značně unavený mediálními a dalšími povinnostmi muže ve žlutém dresu, letos to vypadá, že se úřadující světový šampion něčeho podobného neobává. Nejžádanější trikot planety si vzal hned po druhé etapě. Pak se ho sice na chvíli rád zbavil, ale znovu si ho oblékl po šesté etapě.
Právě v ní se čekalo první pořádné vystoupení největších favoritů na celkové vítězství. Tedy Pogačara, Jonase Vingegaarda a s nimi Remka Evenepoela, Juana Ayusa, Paula Seixase, Floriana Lipowitze. Jenže přišel první šok. Pogačar v legendárním Tourmaletu i díky svému superdomestikovi Isaacu del Torovi zaútočil takovým způsobem, že i Vingegaard musel kapitulovat a vyjet pyrenejského obra svým tempem.
Pogačar vyletěl na Tourmalet v rekordním čase 43:12 minuty, byl o dvě minuty rychlejší, než byl dosavadní rekord. Ten překonal i Vingegaard, ale stejně to nestačilo. Na hlavního rivala nyní ztrácí 2:42 minuty, což se při současné Pogačarově výkonnosti a mentálním nastavení jeví jako propastný rozdíl. Mnozí proto predikují, že Slovince může o pátý triumf, kterým se zařadí po bok cyklistických legend, připravit už jen velmi nešťastné řízení osudu.
I v nedělní etapě, v níž se počítalo s vítězem z úniku, přišel celek UAE Emirates-XRG s taktikou, která všechny zaskočila. V jednu chvíli to vypadalo, že i v horkém dni, kdy museli pořadatelé dokonce kvůli vedrům etapu zkrátit, budou přeci jen usilovat o výhru.
„Jeli jsme si své tempo, které nám vyhovovalo, a když bychom dojeli únik, plán byl, že by Brandon McNulty a Tadej rozjeli sprint Isaacovi,“ líčil Pogačarův kolega Tim Wellens.
V etapě nakonec slavil výhru Mathieu van der Poel, ale bylo to hodně těsné. Navíc v tento den přišlo první menší zklamání pro českého fanouška. Mathias Vacek si totiž vybral horší den, nemohl akceptovat tempo pelotonu a přišel o průběžné desáté místo. Nyní je 24. už se ztrátou téměř 17 minut.
Vidět byli i další dva Češi Jakub Otruba (dva dny po sobě v úniku) a Pavel Bittner (5. místo v sobotním sprintu).
Další závodní blok odstartují etapy, v nichž by opět měli být v akci hlavně klasikáři a sprinteři. Jenže teď už všichni vědí, že s hladem celku UAE Emirates po vítězstvích si nemohou být ničím jistí, hlavně tedy v úterý na velký francouzský státní svátek.
Jak se vyvíjí Tour 2026
- Žlutý dres – v tuto chvíli je jasným lídrem Tadej Pogačar
- Zelený dres – nejúspěšnějším sběratelem bodů je Mads Pedersen
- Sprinty – jako nejrychlejší muž se jeví Tim Merlier, Pavel Bittner se zlepšuje každou etapou
- Bílý dres – dvě etapy jej vlastnil Mathias Vacek, nyní je těsně v rukou Isaaca del Tora
- Puntíkovaný dres – útočit zde chce Lenny Martinez (16 bodů), jasně ale vede Pogačar (28)
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 32:17:04, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -2:42, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -3:27, 4. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -3:30, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -3:34, 6. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -3:55, ...24. Vacek -16:58, 130. Otruba -1:51:28, 159. Bittner -2:11:05.