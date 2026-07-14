Přichází další sprint: Bittnerovo maximum? 73. Kola jsou víc aerodynamická, říká spurter
Česká cyklistika má na letošní Tour de France hned tři své zástupce. A potěšující je, že všichni tři jsou vidět. Naposledy v sobotu dosprintoval na krásném 5. místě Pavel Bittner. „Je fajn popovídat si v češtině, člověka to trochu vytrhne z té bubliny Tour de France,“ je rád český rychlík. Ten do Barcelony na Grand Départ mířil po závodní pauze, je však vidět, že ani zranění kotníku na jeho rychlosti nic neubralo. A nyní má před středečním a čtvrtečním sprintem zpět i sebevědomí. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Při své loňské premiéře na Tour de France předvedl Pavel Bittner (Picnic-PostNL) ve sprintech 4. a 5. místo. I letos je, i přes předchozí zranění, dobře připraven, jen mu dosud scházelo trochu štěstí. O volném dnu mohl přiblížit, čím to bylo. Popsal také, proč jsou sprinterské dojezdy stále rychlejší a proč už dnes tito rychlíci nemají tak obří stehna, jako jejich předchůdci.
Před Tour de France jste doufal, že závodní pauza způsobená zraněním by mohla třeba i pomoci v tom, že budete víc čerstvý. Platilo to?
„Ze začátku jsem se musel trochu rozkoukat, jak jsem nezávodil. Ale jinak to zafungovalo celkem dobře. Popravdě jsem se cítil každý den líp a líp. Druhý den, už v klasické silniční etapě, mi to tam jednou trošku podjelo, trochu jsem si při tom hnul tím kotníkem, dva dny mě to trošku bolelo, tak jsem si nebyl úplně jistý. Ale starali jsme se o to. Lýtko nebylo chvíli ideální, bylo trochu zatuhlé, ale pak už jsem se na kole cítil docela normálně A naštěstí se to spravilo před sprinty, takže myslím, že pokud si teď trochu odpočinu, měl bych se v druhém týdnu cítit zase lépe.“
Přesto ale úvodní sprint v 5. etapě moc nevyšel, dojel jste na 16. místě. Čím to bylo?
„První sprint se nepovedl, měli jsme potom velký mítink, kde jsme si to vyříkávali. Byli jsme tam tři, ale nevěděli jsme, kde ti druzí jsou, takže jsme tam byli skoro k ničemu. To jsme si hodně pohlídali a do dalšího sprintu už to bylo o dost lepší. Ve třetím to bylo o level výš, nemusel jsem plýtvat energií, sám se posouvat na větru. Tam už spolupráce fungovala velmi dobře.“
V prvním sprintu bylo navíc vidět, že jste tam byl zablokovaný, takže jste se nemohl prosadit. Ale v poslední sprinterské etapě už bylo zřejmé, jak obrovskou rychlost máte. Jste rád, že to po zranění nezmizelo?
„Určitě ano. Mě hodně mrzelo v prvních sprintech, že jsem nemohl předvést své maximum. Samozřejmě jsem věřil tomu, že to v nohách mám, jen jsem to potřeboval ukázat. Pak jde všechno jednodušeji. U sprinterů je to hodně důležité. Když vyhrajete jeden závod, o to víc si věříte do těch ostatních. A stejné je to u mě. Když ze sebe můžu vydat sto procent, tak vím, jak na tom jsem a určitě mi to dodalo sebedůvěru. A vím, že když bude ještě lepší načasování a pozice, tak pódium je určitě možné.“
V jednom z prvních sprintů jste jel za Pedersenem. Sprinteři si často vybírají právě zadní kolo soupeře, u kterého usoudí, že by to mohlo být to správné rychlé, což ale u Pedersena v dojezdech neplatí. Hledáte teď už zadní kolo jiných soupeřů?
(usměje se) „Já jsem si Pedersena úplně nevybral, on se mi tam vecpal, takže jsem neměl na výběr. A pak jsem jen čekal, až se vytlačí na levou stranu. Takže to určitě není ten sprinter, na kterého bych se zaměřoval. Ideální by bylo soustředit se na svého rozjížděče (Niklase Märkla). Ale pak je tam víc sprinterů, jako Kooij, možná i Philipsen, samozřejmě Merlier, kteří jsou mnohem lepší.“
Poté, co jste si to po první sprinterské etapě vyříkali, už spolupráce funguje, jak má?
„Zrovna v první etapě to bylo hodně specifické. Byli jsme trošku v panice a Niklas musel použít své síly moc daleko od cíle. Takže jsem tam byl moc dlouho bez posledního rozjížděče, nějaké tři kilometry od cíle, což je na prd. Teď už jsme se soustředili víc na to, abychom byli v závěrech pohromadě, už tam není tolik paniky, a on může udělat práci přesně, jak má. Což umí úplně super.“
Po pátečním, druhém sprintu jste zmiňoval, že vašemu kolegovi Johnu Degenkolbovi přestala v závěru fungovat zadní brzda. Jak se s tím dá dokončit závod?
„Občas se může stát, že z nějakého důvodu tam není tlak, jaký by měl být. Vyřešili jsme to tím, že se posunul trošku dřív v rozjížděcím vlaku a pomohl na dlouhé části, kde brzdy tolik nepoužíval. Dobré bylo, že odešla zadní brzda, protože přední je podle mě o dost důležitější při dobrzďování zatáček. Nakonec jsme si s tím poradili.“
Pro normální cyklisty je nepředstavitelné, že by v takové rychlosti byli odkázaní jen na přední brzdu. Jak to zvládají profíci, aby nepřelétli přes řídítka?
„Zrovna John je jeden z nejzkušenějších závoďáků, co tady na Tour máme, takže se s tím popral docela dobře. Naštěstí tohle bylo ještě v části, kde jsme nejeli extrémně rychle, a s troškou předvídání to zvládl. Ale kdykoliv ve sjezdu nebo jindy v etapě by musel hned vyměnit kolo. V tenhle moment si to nemohl dovolit, protože by se nestihl vrátit zpět na pozici a pomoct našemu týmu.“
Jakou nejvyšší rychlostí na této Tour jste ve sprintu jel?
„V sobotu jsem měl z poslední zatáčky rychlost 73,2 km/h. A den předtím, to bylo v té etapě, kdy jsem kvůli Pedersenovi ztratil rychlost, to bylo 72. Jak jsem musel na brzdy, zpomalilo mě to na 67. Pak už se špatně zrychluje. Ale celkově se jede docela velkými rychlostmi teď na Tour.“
Pozorujete v posledních letech, že se rychlosti stále zvyšují?
„Stoprocentně. Kola jsou víc aerodynamická, pláště mají menší odpor. Je to součást našeho sportu. Ale vyvíjí se to postupně, není to, že bychom z ničeho nic sprintovali o 20 km/h rychleji.“
Na Tour je také Jakub Otruba. Užíváte si, že tam máte svého velkého kamaráda?
„Je to úplně boží. Zrovna v neděli to bylo moc příjemné. Tam jsme se trápili do prudkého kopce společně. Je super mít u sebe nějakou takovou kotvu, takový bod, který člověk dobře zná. Navíc na tak významné sportovní akci. Jsme tu ve třech, ještě s Mathiasem Vackem. Je fajn popovídat si v češtině, člověka to trochu vytrhne z té bubliny Tour de France.“
Zmiňujete kopce. Jaké je to na letošní Tour udržet tempo UAE Emirates, když se i v klasikářských etapách rozhodnou, že chtějí jet, a nemusí to být jen pro Pogačara, ale třeba i pro Del Tora?
„Tempo, které umí jet v kopcích, je hodně těžko skousnutelné pro hodně lidí. Už v jedné z prvních etap, kde jel na špici jen Politt, hodně lidí trpělo. A když se pak rozhodnou, že pojedou tempo i ti ostatní, těžko to akceptujeme i my v kopcích zdatnější sprinteři. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet.“
Dřív se o sprinterech mluvilo jako o mužích s pořádnými stehny. Ale když se podívám třeba na starší záběry Marcela Kittela a nyní Tima Merliera, je tam dost velký rozdíl. Merlier má nohy hubenější. Je to i tím, že dnes už sprinteři musí mnohem lépe a rychleji zvládnout přejet i těžké kopce?
„Určitě ano. Dřív byli sprinteři hodně velcí. I dnes jsou tady někteří, kteří jsou velcí, ale velké nohy samy o sobě neznamenají výkon. Zrovna Merlier a podobně mají neskutečný výkon. Ani oni nemají nejmenší stehna, ale je pravda, že je mají menší než ti dřív. On je pak ohromný rozdíl, když člověk táhne s sebou tu tíhu, když nemá celkově obrovský motor, přes kopcovité etapy. To je pak hodně bolavé. Ale co mi přijde neskutečné, máme tady z Uno-X Sörena Warenskjolda, a ten váží 93 kilo. A v kopcích odpadá skoro později než já. To nedává hodně lidem smysl.“
Všechny teď trápila velké vedra. Když jsme se ale ve středu potkali v padocku, neměl jste na sobě ani chladicí vestu. Byl to výjimečný moment, nebo to ani nepotřebujete a jste i ve vedrech v pohodě?
„Určitě v pohodě nejsem. (směje se) Snažím se co nejvíc používat ledy, vestu mám na sobě v autobuse, než jedu na start. Je to fakt moc důležité, aby organismus nebyl přehřátý už před startem. Heat management je další zásadní věc. Myslím, že bude zajímavé pozorovat, protože se má později ochladit, kdo se zlepší nebo zůstane tam, kde je.“
V souvislosti s ochlazením někteří varují, že by to mohlo být i jedno z nebezpečí pro Pogačara, že když se ochladí, tělo se víc zavodní a může to ovlivnit výkon.
„To se určitě může stát. Tělo se nasákne jak houba. Ale tím, jak se bude pořád závodit nadoraz, a doufám, že i mimo kolo budou všichni pít hodně vody, tak se to nějak z nich dostane.“
Na Montjuicu v Barceloně bylo vidět, že jste si start letošní Tour hodně užíval, předvedl jste tam, stejně jako loni na Mt. Ventoux, jízdu po zadním kole. Kde to plánujete příště?
„Uvidíme. Někde, kde se budu cítit fajn a bude tam hodně fanoušků. Myslím, že je to baví, mě to taky baví. Tak když bude nějaký správný moment, tak proč ne? Třeba na Alpe d´Huez. Ale uvidíme.“