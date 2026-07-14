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Pogačar na den Bastily dobyl Le Lioran! Místo, kde minule poznal porážku

Tadej Pogačar na letošní Tour ve žlutém trikotu
Tadej Pogačar na letošní Tour ve žlutém trikotuZdroj: Tomas Sisk / Profimedia
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Romana Barboříková, iSport.cz
Tour de France
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V tento den doufali Francouzi, že budou mít dvojnásobný důvod slavit. Ve státní svátek dobytí Bastily se jela velmi těžká etapa, ve které by za normálních okolností věřili v úspěch specialisté na úniky, kterých je i mezi francouzskými cyklisty řada. Jenže celek UAE Emirates letos touží po mnoha úspěších, a tak celý den jeho jezdci dřeli, aby pak mohl zabojovat jejich lídr. Tadej Pogačar měl totiž cílový Le Lioran do tohoto úterka spojený s prohrou. To chtěl král cyklistiky změnit a povedlo se. Jeho kolega Isaac del Toro ale přišel o bílý dres. Program Tour de France 2026 >>>

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10. etapa: Aurillac – Le Lioran Vítěz: T. Pogačar (SLO) UAE Emirates XRG

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