Pogačar na den Bastily dobyl Le Lioran! Místo, kde minule poznal porážku
V tento den doufali Francouzi, že budou mít dvojnásobný důvod slavit. Ve státní svátek dobytí Bastily se jela velmi těžká etapa, ve které by za normálních okolností věřili v úspěch specialisté na úniky, kterých je i mezi francouzskými cyklisty řada. Jenže celek UAE Emirates letos touží po mnoha úspěších, a tak celý den jeho jezdci dřeli, aby pak mohl zabojovat jejich lídr. Tadej Pogačar měl totiž cílový Le Lioran do tohoto úterka spojený s prohrou. To chtěl král cyklistiky změnit a povedlo se. Jeho kolega Isaac del Toro ale přišel o bílý dres. Program Tour de France 2026 >>>
Připravujeme podrobnosti...