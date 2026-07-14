Tour de France ONLINE: závod pokračuje 10. etapou, na trati sedm horských prémií
Zopakuje se v Le Lioranu souboj Pogačara s Vingegaardem? Svorada o horské 10. etapě • Zdroj: iSport.cz
Po úvodním dnu volna pokračuje cyklistická Tour de France 10. etapou mezi městy Aurillac a Le Lioran. Na trase dlouhé 166,6 km ve Francouzském středohoří čeká na účastníky nejslavnějšího závodu světa celkem sedm horských prémií první až třetí kategorie. Jak si cyklisté povedou? Sledujte ONLINE přenos etapy na iSportu. Program Tour de France 2026 >>>