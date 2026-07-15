Největší spurterské hvězdy na Tour překvapil Nor, Bittner tentokrát na nejlepší nestačil
Hromadný spurt v závěru 11. etapy cyklistické Tour de France ovládl norský jezdec Sören Waerenskjold, který díky odvážnému nástupu ve finiši předčil známější sprintery v čele s druhým Nizozemcem Olafem Kooijem či třetím Belgičanem Jasperem Philipsenem. Nejlepší z Čechů Pavel Bittner obsadil 22. místo. Průběžně dál jasně vede Slovinec Tadej Pogačar. Program Tour de France 2026 >>>
Rovinatou etapu z Vichy do Nevers se dvěma vrchařskými prémiemi čtvrté kategorie nakonec navzdory dlouhému úniku rozhodl po více než 161 kilometrech až hromadný spurt. V něm byl nejlepší šestadvacetiletý Waerenskjold ze stáje Uno-X Mobility, který si při čtvrté účasti na Tour připsal premiérové vítězství. Díky průměru téměř 51 km za hodinu byla dnešní etapa nejrychlejší v historii Tour vyjma časovek.
V čele průběžné klasifikace má Pogačar i nadále více než tříapůlminutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. Hvězdný slovinský cyklista míří ke třetímu vítězství na „Staré dámě“ za sebou a pátému celkově, jímž by vyrovnal historickou bilanci Belgičana Eddyho Merckxe, Španěla Miguela Induraina a Francouzů Jacquese Anquetila a Bernarda Hinaulta.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 11. etapa (Vichy - Nevers, 161,3 km):
1. Waerenskjold (Nor./Uno-X Mobility) 3:10:06, 2. Kooij (Niz./Decathlon), 3. Philipsen (Belg./Alpecin - Premier Tech), 4. Artz (Niz./Lotto Intermarché), 5. Girmay (Eritr./NSN), 6. Turgis (Fr./TotalEnergies), ...22. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 36. Vacek (ČR/Lidl-Trek) všichni stejný čas, 135. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -36.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 36:15:02, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:44, ...32. Vacek -53:19, 126. Otruba -2:28:43, 158. Bittner -2:50:26.