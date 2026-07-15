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Tour de France ONLINE: Jede se 11. etapa. Čeká se bitva spurterů, šance na únik jsou mizivé

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Budou nižší kopce pro spurtery překážkou? Jak to bude s větrem? Svorada o 11. etapě • Zdroj: iSport.cz
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iSport.cz
Tour de France
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Tour de France se dnes překlopí do své druhé poloviny, na programu je 11. etapa. Na sprinterskou etapu je to jedna z těch kratších. Její profil nevypadá náročně, ale není úplně po rovině. V dojezdu čekají na borce s mohutnými stehny jen dva kruhové objezdy, jinak by neměl být záludný. Je také otázkou, zda se bude někdo snažit jít do úniku, protože šance na úspěch jsou mizivé. Dnešní etapa začíná v 13:50, sledujte ONLINE přenos na webu iSport. Program Tour de France 2026 >>>

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11. etapa: Vichy – Nevers

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