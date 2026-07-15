König o sprinterech: V 70 km/h je to úplně jiný svět. Proč je bezpečnější technický dojezd?
Letošní Tour de France přináší poměrně dost příležitostí i těm největším rychlíkům v pelotonu, tedy sprinterům. Pustit se do souboje loket na loket v rychlostech přes 70 kilometrů v hodině ale vyžaduje zcela jinou povahu. „Jet na celkové pořadí a ve sprintech, to jsou dva odlišné sporty,“ potvrzuje bývalý profesionál Leopold König. V čem spočívá největší nebezpečí adrenalinových spurtů, jaký je trend plánování hromadných dojezdů a proč by měli i sprinteři začít jezdit na vysokohorské kempy? Program Tour de France 2026 >>>
Když postavíte vedle sebe typického vrchaře a urostlého sprintera, neomylně poznáte, kdo je kdo, přestože cyklistiku třeba tolik nesledujete.
„Je to, jako kdybychom postavili do jednoho ringu sumo zápasníka a boxera. Jsou to úplně odlišné sporty. A je to vidět i na jejich povahách, kdy sprinter je mentálně někde úplně jinde, než jezdec na celkové pořadí. Sprinter by nedokázal jet 21 dnů a soustředit se na to neztrácet. Vrchař by zase nedokázal jet do sprintu šedesátkou, sedmdesátkou a mlátit se tam s ostatníma. Jsou to dva úplně odlišné světy, které ale jezdí ve stejném pelotonu. Což je na cyklistice zajímavé,“ přibližuje Leopold König, který během své kariéry patřil spíš do sorty vrchařů.
V dřívějších letech se o sprinterech říkalo: ti s obrovskými stehny. I dnes je mají výrazně vypracovaná, i když v návaznosti na moderní tréninkové metody už trochu jinak. Přesto i nyní musí trávit rozhodně víc času v posilovně, než třeba borci na celkové pořadí.
„Rozhodně je to tak, i když jsem rád, že konečně začíná být trend posilování i u vrchařů a lídrů na celkové pořadí. A jsem rád, že se o tom už občas zmiňují a začínají posilovnu navštěvovat v hojné míře,“ říká König.
Riziko hromadných dojezdů
Kam ale určitě neuvidíte tlačit se vrchaře, to jsou hromadné dojezdy. Ty jsou výhradně určeny sprinterům, kteří jsou připraveni na riziko, které v sobě tyto tlačenice často nesou.
„Co si všímám jako organizátor Czech Tour, jsou to cílové rovinky, které nejsou vždycky rovné. Jestli jedete šedesátkou, máte hlavu dole, tak jakákoliv i malá změna, metrová, dvoumetrová, je velmi vysoké riziko,“ upozorňuje ředitel Czech Tour a Závodu míru U23.
Samostatnou kapitolou jsou bariéry, které by v posledních stovkách metrů už neměly mít nožičky vyčnívající do trati. „Bariéry jsou velmi vysoké riziko, protože pokud jsou špatně postavené, tak si o to člověk úplně v pohodě roztrhne nohu, jako nedávno Pavel Bittner,“ připomíná König zranění českého sprintera.
„Ale pořád to největší riziko je v rámci samotných jezdců,“ dodává. „Když si nedají tolik místa, které tam ani není, takže si ho samozřejmě dát nemůžou, a neudrží svou stopu. Řešilo se, jestli by třeba neměly být na asfaltu v posledních dvou stech metrech dráhy. Těžko říct, jestli by to pomohlo. Možná by to bylo taky trošku zavádějící, že když by se díval člověk pod sebe, tak by ho to taky rozhodilo. Ale udržet tu svoji linii je velmi důležité v rámci bezpečnosti. A proto se tolik diskvalifikuje za nedodržení linie.“
Odstrašujícím příkladem velmi nebezpečného dojezdu byl v roce 2020 hrozivý pád Fabia Jakobsena po kolizi s Dylanem Groenewegenem na závodu Kolem Polska. Tam byl tehdy totiž dojezd z kopce.
„Dnes už neznám žádný dojezd, který by byl vyloženě z kopce. Dost se na to dbá, tlačí, a je to správně. Protože už samotný sprint na rovině je velmi, velmi rizikový, z kopce je to bez debat. Ale co se mi líbí, a často to vidíme, i my se to snažíme aplikovat, jsou sprinty do lehce nakloněné roviny. To si myslím, že je úplně nejbezpečnější sprint a mělo by to být standardem. Samozřejmě ne vždy to jde, ale organizátoři se o to snaží čím dál víc,“ přibližuje König.
Často se závodníkům v posledních kilometrech, kdy už se takzvaní rozjížděči snaží dostat svého sprintera na co nejlepší pozici, postaví do cesty překážky jako kruhové objezdy, ostrůvky, někdy jsou na silnici místo asfaltu dokonce dlažební kostky.
„To je paradoxně kolikrát bezpečnější dojezd, než na široké dlouhé cestě. Protože technický dojezd sám o sobě nutí jezdce vybírat si nejlepší linii, opravdu se plně soustředit na trasu. Většinou v technických dojezdech vidíme maximálně dvě řady jezdců, dvě linie. Kdežto když máme širokou silnici na dlouhém dojezdu, je tam klasický mlýnek, sprinterské vlaky se přesouvají přes sebe, a paradoxně je tohle kolikrát nebezpečnější, než technický dojezd,“ vysvětluje jediný Čech, který se umístil v Top 10 celkového pořadí na všech třech Grand Tours.
Zajímá vás, proč sprinteři nevyužívají kempy ve vysokých nadmořských výškách, tak jako ostatní cyklisté, ale měli by? Pusťte si celé video s Leopoldem Königem.