Cyklisté si na Tour stěžují na ubytování: špína, plíseň. Někteří stěhovali postele na balkon
Během těchto tří týdnů se na ně upírají zraky milionů diváků po celém světě. Od svých týmů mají v autobusech zajištěný maximální komfort, vozí si vlastní kuchaře. A stejně tak by chtěli mít určité pohodlí potřebné k dobré regeneraci i v hotelích. Ty ale zajišťuje pořadatel, a jak teď ukázali závodníci týmu Uno-X Mobility, nejsou vždy nejlepší. O volném dnu dokonce někteří raději spali na balkoně. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Výkony cyklistů jedoucích na Tour de France byly hlavně ve vedrech, ve kterých se odehrávalo prvních devět etap, úctyhodné. Proto každý automaticky počítá i s tím, že pak mají odpovídající podmínky pro regeneraci. Zvlášť o volném dnu, kdy v jednom hotelu tráví týmy dvě noci.
Jenže právě na úroveň hotelů si po prvním volném pondělku postěžovalo hned několik týmů v čele se závodníky severského Uno-X Mobility. Ti nocovali poblíž Le Liorau, cílového místa úterní etapy.
Jejich kapitán Magnus Cort během celého letošního ročníku seznamuje své sledující na Instagramu s kvalitou jejich ubytování na Staré dámě a to během volného dne si vysloužilo jedinou hvězdičku ze sedmi možných.
„Dvě noci v tomto pokoji a jeden den odpočinku. Byli jsme tu už před dvěma lety během Tour. A i když to byla jen jedna noc, zanechalo to v nás výrazné vzpomínky. Je odtud úžasný výhled a zvenku to vypadá docela dobře. Ve skutečnosti to ale patří k nejhorším místům, kde jsem kdy bydlel,“ uvedl Cort svůj příspěvek.
Podle něj nebyl třípodlažní apartmán, ve kterém bylo sedm závodníků ubytovaných, tentokrát tak podmáčený a nebyla v něm tolik cítit plíseň jako minule. „Měli jsme dokonce i ten luxus, že tam byl suchý toaletní papír,“ poznamenal dánský cyklista.
Jinak ale příliš dalších pozitiv na tomto ubytování neshledal. „Bylo to špinavé, bez klimatizace a bez wi-fi. Bylo to velmi opotřebované a spousta věcí byla rozbitá, jako třeba držák na toaletní papír a sprchová hlavice,“ dodal Cort.
Nepřítomnost klimatizace a naopak přítomnost příliš velkého množství hmyzu dokonce přinutily bratry Tobiase a Anderse Johannessenovy vytáhnout jejich postele na balkon a nocovat „pod širákem“.
„Vnitřek hotelu: diskutabilní. Vnějšek: Krááása!“ napsal Tobias k videu na svém Instagramu.
Nešlo však jen o stížnosti jednoho týmu. K Seveřanům se přidali třeba i z celku hvězdy Mathieu van der Poela Alpecin-Premier Tech. „Vozíme si vlastní matrace a přenosné klimatizace, ale byla tam spousta dalších věcí v nepořádku. Plíseň, švábi, jídlo pro personál… Tým totiž zařizuje jídlo pro jezdce, ale ne pro podpůrný personál,“ prozradil Van der Poelův otec Adrie, také bývalý profesionální cyklista.
Nicméně ředitel pořadatelské společnosti ASO Christian Prudhomme si stojí za svým a systém zajišťování ubytování obhajuje.
„Pokud chceme, aby závod navštívil krásné části Francie a měl krásné etapy, znamená to, že někdy nebudou všude pětihvězdičkové hotely,“ řekl francouzské rozhlasové stanici ICI.
Důvodem, proč organizátoři nechtějí nechat zařizování ubytování na samotných týmech, je, aby zůstala zachována určitá rovnost podmínek pro všechny celky. „Jsme jediní, kdo může zaručit rovnost mezi týmy na Tour. Na konci závodu budou mít všechny týmy stejný počet hotelových hvězdiček,“ řekl Prudhomme.
Součástí rovnosti není jen úroveň ubytování, ale také jeho vzdálenost od cíle, případně startu etap. Aby některé týmy nemusely cestovat déle než jiné. Na to však reaguje sportovní ředitel týmu Soudal-Quick Step Tom Steels: „Myslím, že tým raději pojede po etapě o hodinu déle, aby se dostal do dobrého hotelu, než aby se špatně vyspal někde poblíž. Každý tým si zaslouží dobrý hotel o volném dnu. Vnímám to jako projev respektu a mělo by to být zlaté pravidlo.“