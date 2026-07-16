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Další sprinterský triumf na Tour pro Merliera, Bittner skončil tvrdě na zemi

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Ostré lokty a 70 km/h: vítejte ve tvrdém světě spurterů! Jaké dojezdy jsou nejhorší? • Zdroj: iSport.cz
Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France
Peloton na startu 12. etapy Tour
Peloton na startu 12. etapy Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
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Romana Barboříková
Tour de France
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Dvanáctý závodní den na Tour de France se dočkal dalšího hromadného dojezdu. Vůbec to tak ale nemuselo skončit. V posledních třiceti kilometrech totiž mohli diváci sledovat tu pravou krásnou cyklistiku plnou útoků a soubojů mezi uprchlíky a pelotonem. Samotný závěr už ale proběhl v typickém sprinterském duchu. Tentokrát ale i s ošklivým pádem, v němž se octnul cizím zaviněním i Pavel Bittner. Výhru, už třetí na této Tour, slaví Tim Merlier. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

Podrobnosti připravujeme.

KonecLIVE
12. etapa: Circuit de Nevers – Chalon-sur-Saône

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