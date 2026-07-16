Další sprinterský triumf na Tour pro Merliera, Bittner skončil tvrdě na zemi
Dvanáctý závodní den na Tour de France se dočkal dalšího hromadného dojezdu. Vůbec to tak ale nemuselo skončit. V posledních třiceti kilometrech totiž mohli diváci sledovat tu pravou krásnou cyklistiku plnou útoků a soubojů mezi uprchlíky a pelotonem. Samotný závěr už ale proběhl v typickém sprinterském duchu. Tentokrát ale i s ošklivým pádem, v němž se octnul cizím zaviněním i Pavel Bittner. Výhru, už třetí na této Tour, slaví Tim Merlier. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
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