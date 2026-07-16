Sprinterský triumf pro Merliera. Bittner skončil tvrdě na zemi, bude moct pokračovat?
Dvanáctý závodní den na Tour de France se dočkal dalšího hromadného dojezdu. Vůbec to tak ale nemuselo skončit. V posledních třiceti kilometrech totiž mohli diváci sledovat pravou krásnou cyklistiku plnou útoků a soubojů mezi uprchlíky a pelotonem. Samotný závěr už ale proběhl v typickém sprinterském duchu. Tentokrát ale i s ošklivým pádem, v němž se octnul cizím zaviněním i Pavel Bittner, jenž utrpěl značné odřeniny. Výhru, už třetí na této Tour, slaví Tim Merlier. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Vidět dojíždět závodníky do cíle v této pozici nikdy nechcete. Po hromadném pádu, ke kterému došlo v posledních stovkách metrů, tlačili přes cílovou pásku některé závodníky jejich kolegové. Například Fernando Gaviria, který byl prvním, kdo skončil na zemi, měl svou levou ruku položenou na noze, což bývá pohled, po kterém se dozvídáme, že si závodník zlomil klíční kost. Což tým Caja Rural-Seguros RGA později i potvrdil. Gaviria přitom nebyl jediný, kdo v takové pozici dojížděl a až v následujících hodinách zjistíme, kolik jezdců bude muset Tour opustit.
Přitom většina etapy vypadala, že by mohlo jít o další klidnější sprinterský den. O denní únik i v této etapě projevila zájem řada závodníků, mezi nimi už tradičně i Kasper Asgreen, kterého ale nikdo nechtěl nechat ujet. Také Jakub Otruba se snažil skočit před peloton, ale ani on neměl štěstí.
„V posledních dvou etapách jsem se snažil dostat do úniku, ale už tam byl mnohem větší zájem i od ostatních týmů. Takže bylo těžší se tam dostat. Nikdy jsem ani nebyl v takové pozici a neměl jsem takovou výkonnost, abych tam dal ten rozhodující nástup. To mě trochu mrzí,“ prozradil po etapě Otruba s tím, že se bude snažit ještě i v páteční etapě.
Nakonec dostal větší prostor před hlavním balíkem jen jediný muž, který už na letošní Tour byl hned v několika únicích – Baptiste Veistroffer. Během chvíle si vypracoval dvouminutový náskok.
Po sprinterské prémii ale někteří závodníci znovu vyprovokovali bitvu se snahou dostat se do denního úniku, a po několika útocích se to povedlo trojici závodníků. Veistroffera tak doplnili Damiano Caruso, Ewen Costiou a Mattéo Vercher. Jejich výhoda ale byla jen okolo minuty a půl.
Řešilo se odebrání bodů Pedersenovi?
Tou dobou zachytily televizní kamery u červeného auta rozhodčích Madse Pedersena, který z hlavní skupiny vyhrál na sprinterské prémii. Ovšem kvůli tomu, že ve svém sprintu se dánský cyklista vychýlil z přímé linie a zatarasil tím cestu Jasperu Philipsenovi, dalo se usuzovat, že mohli řešit případné odebrání bodů lídra zelené soutěže. K tomu ale nakonec nedošlo a Pedersen posílil svou pozici v zeleném dresu.
Jaký má smysl pro humor ukázal Florian Lipowitz, šestý muž průběžného pořadí. Když přijížděl kolem jedné z cedulí fanoušků s namalovaným terčem, vyzývajících závodníky k tomu, aby jim hodili prázdné lahve, německý cyklista terč minul a do kamery pak prohlásil: „To je důvod, proč jsem skončil s biatlonem.“ Právě s tímto zimním sportem totiž Lipowitz začínal a ještě v juniorech v něm i reprezentoval.
Když do cíle zbývalo rovných 50 kilometrů, byl náskok čelní skupiny už jen 35 sekund. Tu už ale tvořili jen Veistroffer a Costiu, přičemž druhý jmenovaný krátce poté své snahy vzdal a nechal vepředu už jen jezdce Lotto Intermarché.
Sprinterské týmy v pelotonu se ale chvíli poté hodně zapotily. Když balík už skoro dojížděl uprchlíka, vydala se dopředu velká skupinka závodníků, mezi kterými byl také Mathias Vacek. Jako první tuto bitvu rozpoutal ale Quinn Simmons, následně pak Mauro Schmid, přidali se i Filippo Ganna, Davide Ballerini. Celkem bylo vepřed 14 cyklistů, v pelotonu se ale na čelo dostali jezdci Soudal-Quick Step a po sedmi kilometrech bylo vše opět pohromadě.
V posledním kategorizovaném kopci se ale daly čekat další ataky. V nichž pokračoval Schmid, po něm Derek Gee-West. Za ním se vydal Marco Frigo, který ale jezdci Lidl-Trek nestřídal, protože tento den měl být určen hlavně pro jeho lídra Biniama Girmaye. K nim z pelotonu vyráželi další a další jezdci.
Ošklivý pád, na zemi skončil i Bittner
A přišel další útok Simmonse, za jehož zadní kolo se opět zavěsilo hned několik závodníků. V pohotovosti museli být i jezdci na celkové pořadí, a tak byl poměrně vepředu vidět i žlutý dres Tadeje Pogačara.
Do Simmonsovy skupiny si dojel znovu i Vacek, který začal udávat vysoké tempo. V hlavním poli zmizeli z předních pozic zástupci sprinterských týmů, zatímco vepředu se dál přelévali jeden závodník přes druhého.
Všechny tyto ataky ale dobře ustáli někteří sprinteři, mezi kterými nechyběl ani Pavel Bittner, od nějž se původně očekával souboj ve sprintu, který ale podle předpokladů mohl být i z menší skupiny. V posledních patnácti kilometrech se ale zdálo, že spíš dojede balík i tentokrát pohromadě. Spousta jezdců se však nevzdávala a dál si zkoušeli nastupovat.
Došlo tak i k situaci, kdy se pár metrů před pelotonem ocitli Kévin Vaquelin, Michel Hessmann a dojel k nim i Bittnerův kolega John Degenkolb. Ani tato skupina ale nedostala šanci.
I v posledních deseti kilometrech ještě přišel pokus o útok Gee-Westa, ale pak už se dopředu vyskládaly sprinterské týmy a chystaly svým silným borcům co nejlepší pozici.
Do posledního kilometru se vřítil vláček Alpecin-Premier Tech, v posledních stovkách metrů ale došlo k ošklivému pádu Fernanda Gavirii, kvůli kterému skončil tvrdě na zemi i Bittner. Český sprinter týmu Picnic-PostNL jel totiž hned za ním a už neměl šanci vyhnout se Gaviriovu přednímu kolu.
„Když se ve finále začalo závodit, tak jsem se cítil hodně dobře. Měl jsem i velké sebevědomí, že to můžu dneska nějakým způsobem zvládnout, motal jsem se tam i přes kopce kolem první části balíku. V závěru jsem tam byl dobře vlevo na zadním kole Olava Kooije, ale Gavira si tam přeložil, spadl mi přímo před přední kolo a bohužel jsem šel přes asi v pětašedesátce,“ popisoval po etapě Bittner.
V záběrech kamer bylo vidět, jak tvrdě dopadl na zadek. „Jsem trošku dobitý, ale není to zase tak hrozné. Mám spálený celý zadek, ale naštěstí máme na kraťasech takové ochranné materiály, takže to docela hodně pobralo. Nejhorší ale je, že mám docela odřenou dlaň, protože nerad vozím rukavice. Takže uvidíme, jestli budu moct zítra pořádně držet řídítka. Necítím se nijak špatně, ale to by bylo docela nebezpečné,“ prozradil Čech možnou hrozbu pro jeho pokračování na letošní Tour de France.
Sprint opět vyhrál díky svým mimořádným schopnostem Tim Merlier. Ten pak na rozhovor přišel i se svým malým synkem Julesem. „Je skvělé slavit takto před rodinou. Doufám, že si to bude aspoň trochu pamatovat,“ podíval se na syna, kterému se ale taková pozornost úplně nepozdávala.
„Měli jsme trochu problémy s rádiem, myslím, že zrovna má vysílačka byla špatná. Takže vím, že tam docházelo k nějakým útokům, ale já jsem o tom moc nevěděl. Jakmile jsem přejel poslední kopec v dobré pozici, věděl jsem, že to může dopadnout dobře,“ popisoval pak chaotickou poslední třicítku kilometrů.
Pohodlně a hlavně v bezpečí za pádem dojel žlutý Tadej Pogačar. Podle něj šlo o klidný den, až na závěrečných 30 km. „Jakmile začal Lidl-Trek útočit, bylo to náročnější. Pak jsem viděl, kolik závodníků tam skončilo na zemi, tak doufám, že jsou všichni v pořádku. Strašně mě mrzí, že tam byl i Fernando,“ pronesl Pogačar na adresu svého bývalého týmového kolegy Gavirii.
Ten je nyní v jednom týmu s Otrubou. Český jezdce protnul cílovou čáru v pořádku. Na rozdíl od svého sprinterského lídra. „Říkali, že má nejspíš zlomenou klíční kost, ale ještě musí na vyšetření,“ potvrdil český cyklista.
Cyklistický závod Tour de France - 12. etapa (Magny-Cours - Chalon-sur-Saone, 179,1 km):
1. Merlier (Belg./Soudal Quick-Step) 3:38:53, 2. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 3. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech), 4. Girmay (Eritr./NSN), 5. Fretin (Belg./Cofidis), 6. Turgis (Fr./TotalEnergies), ...82. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 86. Bittner (ČR/Picnic PostNL) všichni stejný čas, 171. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -7:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 43:04:01, 2. Vingegaard (Dán./Visma-Lease a Bike) -3:36, 3. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:06, 4. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -4:22, 5. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -4:35, 6. Lipowitz (Něm./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:44, ...30. Vacek -53:19, 135. Otruba -2:36:29, 153. Bittner -2:50:26.