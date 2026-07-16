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Tour de France ONLINE: Poslední šance pro spurtéry? 12. etapa startuje na okruhu formule 1

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ČTK, iSport.cz
Tour de France
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Čtvrteční 12. etapa cyklistické Tour de France startuje na okruhu formule 1 v Magny-Cours a bude nejspíš poslední příležitostí pro spurtéry. Peloton cestou do města Chalon-sur-Saone čekají na téměř 180 kilometrech tři vrchařské prémie čtvrté kategorie. V čele průběžné klasifikace má Tadej Pogačar i nadále více než tříapůlminutový náskok před druhým Dánem Jonasem Vingegaardem. Závod sledujte ONLINE na webu iSport. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

Sledujte on-lineLIVE
12. etapa: Circuit de Nevers – Chalon-sur-Saône

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