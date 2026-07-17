Tour de France ONLINE: cyklisté se vrací do kopců, čeká je nejdelší etapa
Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa z Dole do Belfortu. Ta sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku třítýdenního závodu. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu.
Na trase na závodníky v čele s lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovinska čeká po jednom stoupání třetí a první kategorie. Dojezd je po sjezdu z nejvyššího bodu trasy, kterým je vrchol Ballon d'Alsace s nadmořskou výškou 1173 metrů. Ten byl poprvé součástí Tour de France v roce 1905, kdy ještě cyklisté závodili na těžkých ocelových kolech.
Zatímco letos je dnešní etapa jedinou s délkou přes 200 kilometrů, na začátku 20. století bývaly etapy dlouhé přes 400 kilometrů a ještě na začátku tohoto tisíciletí nebyly dvousetkilometrové úseky ničím neobvyklým.