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Tour de France ONLINE: cyklisté se vrací do kopců, čeká je nejdelší etapa

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Uspěje v nejdelší etapě únik, nebo bude chtít vyhrát Pogačar? Svorada o 13. etapě • Zdroj: iSport.cz
Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France
Tim Merlier vyhrál 12. etapu cyklistické Tour de France
Peloton na startu 12. etapy Tour
Peloton na startu 12. etapy Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
Sören Waerenskjold vyhrál jedenáctou etapu Tour
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Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Tour de France
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Tour de France se po sprinterské 12. etapě vrací do kopců. Cyklisty dnes čeká maratonská 13. etapa z Dole do Belfortu. Ta sice nemá nijak extrémně náročný profil, ale s bezmála 206 kilometry bude nejdelší v aktuálním ročníku třítýdenního závodu. ONLINE přenos z etapy sledujte na iSportu.

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13. etapa: Dole – Belfort

Na trase na závodníky v čele s lídrem Tadejem Pogačarem ze Slovinska čeká po jednom stoupání třetí a první kategorie. Dojezd je po sjezdu z nejvyššího bodu trasy, kterým je vrchol Ballon d'Alsace s nadmořskou výškou 1173 metrů. Ten byl poprvé součástí Tour de France v roce 1905, kdy ještě cyklisté závodili na těžkých ocelových kolech.

Zatímco letos je dnešní etapa jedinou s délkou přes 200 kilometrů, na začátku 20. století bývaly etapy dlouhé přes 400 kilometrů a ještě na začátku tohoto tisíciletí nebyly dvousetkilometrové úseky ničím neobvyklým.

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