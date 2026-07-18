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Tour de France ONLINE: 14. etapa je tu! Prověří největší favority na celkové pořad

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Dva závody v jednom, očekává Svorada ve 14. etapě podobný průběh jako včera • Zdroj: iSport.cz
Slovinský fenomén Tadej Pogačar
Třináctou etapu Tour de France ovládl Mauro Schmid
Vítězství ve 13. etapě Tour de France slaví Mauro Schmid
Vítězství ve 13. etapě Tour de France slaví Mauro Schmid
Vítězství ve 13. etapě Tour de France slaví Mauro Schmid
Třináctou etapu Tour de France ovládl Mauro Schmid
Třináctou etapu Tour de France ovládl Mauro Schmid
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iSport.cz
Tour de France
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Po několika etapách se peloton znovu přesouvá do hor a čeká ho výrazná prověrka favoritů na celkové pořadí. Trasa nabídne tři stoupání 1. kategorie a jeden kopec 2. kategorie, takže prostoru pro útoky bude více než dost. Právě v této etapě se dá očekávat aktivita největších kandidátů na žlutý trikot – Tadeje Pogačara, Jonase Vingegaarda, Remca Evenepoela, Floriana Lipowitze i Kevina Vauquelina či Paula Seixase. Čtrnáctá etapa startuje ve 16:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

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