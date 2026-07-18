Tour de France ONLINE: 14. etapa je tu! Prověří největší favority na celkové pořadí
Po několika etapách se peloton znovu přesouvá do hor a čeká ho výrazná prověrka favoritů na celkové pořadí. Trasa nabídne tři stoupání 1. kategorie a jeden kopec 2. kategorie, takže prostoru pro útoky bude více než dost. Právě v této etapě se dá očekávat aktivita největších kandidátů na žlutý trikot – Tadeje Pogačara, Jonase Vingegaarda, Remca Evenepoela, Floriana Lipowitze i Kevina Vauquelina či Paula Seixase. Čtrnáctá etapa startuje ve 13:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.