Čelo na Tour se smrsklo. Pogačarův tým si před víkendem odpočinul. Co se chystá
Po etapách určených sprinterům a úniku přichází víkend s horami. A ten tedy slibuje fanouškům opět souboje mužů o celkovou Top 10. V čele soutěže o žlutý dres je sice s přesvědčivým náskokem 3:36 minuty Tadej Pogačar, ovšem za ním už to vypadá mnohem zajímavěji. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
V úterní etapě s cílem v Le Lioranu, kde Slovinec provedl odplatu za rok 2024, v němž ho právě tam porazil Jonas Vingegaard, totiž dánský cyklista nějaký čas ztratil. A třetí Remco Evenepoel má na něj manko už jen půl minuty. A tým Red Bull-Bora-hansgrohe už pár dnů avizuje atak druhé příčky.
Po včerejší etapě se na čtvrté místo se ztrátou pouhých devíti sekund na Evenepoela dostal Tom Pidcock, a tak do tohoto souboje vstupuje další zajímavý hráč.
Je proto možné, že v sobotu během etapy se třemi kopci první kategorie a jedním stoupáním druhé uvidíme hned několik bitev. A počítat se dá i s útokem samotného majitele žlutého trikotu.
Pogačar byl v pátek rád, že se Pidcock dostal do úniku. Jeho samotného totiž nijak neohrožoval, naopak pomohl jeho týmovým parťákům.
„Pro nás bylo dobré, že tam byl, protože i ostatní týmy musely pracovat, dojíždět ztrátu. Díky tomu jsme v posledních 30 kilometrech mohli jet v háku. I kluci v úniku pošetřili nějaké síly, takže to byl dobrý den,“ hodnotil lídr Tour 13. etapu.
A co ta sobotní s cílem v Le Marksteinu, kde výhru už světový šampion poznal v roce 2023? „Naposledy mi to přineslo vítězství, takže se na tuto etapu samozřejmě hodně těším. Půjdeme do toho stoupání po stoupání a uvidíme, jak na tom budeme,“ pronesl Pogačar s úsměvem.
Ani nedělní 15. etapa by ale neměla nikoho z favoritů zastihnout v horší kondici. V ní se totiž bude dojíždět na kopec mimořádné kategorie (HC), kde by se případné ztráty mohly počítat v desítkách sekund. V tento den by mohl být k vidění souboj favoritů i zdatnějších vrchařů, kteří už mají velkou ztrátu a budou se určitě snažit dostat do denního úniku a sbírat body do soutěže o puntíkovaný dres.
Zapomínat nesmíme ani na souboj o bílý dres, který nyní veze Juan Ayuso, jeho náskok na Paula Seixase je ovšem pouze 13 sekund. Ačkoliv se teprve devatenáctiletý Francouz při premiéře na Grande Boucle drží skvěle, žádný útok jsme od něj ještě neviděli. Přijde nyní?