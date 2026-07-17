Cyklista Harper přišel v pádu na Tour o kus prstu: Jsem o 10 gramů lehčí, vtipkoval
I letošní Tour de France už ukázala, jak může být nebezpečná. Doslova na vlastní kůži to pocítila řada závodníků. Jeden z nich ale mnohem výrazněji. Australan Chris Harper musel závod opustit kvůli pádu ve sjezdu, který byl pro něj hodně nepříjemný. Přišel v něm totiž i o kousek palce na své levé ruce. Už absolvoval operaci, teď ho čekají další konzultace se specialisty. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Celek Pinarello-Q 36.5 sice v páteční etapě slavil významný posun svého lídra Toma Pidcocka celkovým pořadím, nicméně v posledních dnech už se musel obejít bez jednoho ze svých důležitých závodníků. Stejně jako Pidcock, skončil v úterní etapě na zemi ve sjezdu i jeho týmový kolega Chris Harper.
Zkušený jednatřicetiletý Australan měl britskému lídrovi pomáhat zejména v horských etapách. Jenže právě sjezd z jednoho ze stoupání ho zaskočil a kvůli pádu v něm musel na Tour de France předčasně skončit. Na tomtéž místě měl přitom chvíli před ním problém i Pidcock, který je jinak výborný sjezdař.
„Když cestáři upravují silnice, měli by to dělat tak, aby to bylo bezpečné. Tady nás zaskočilo, jak byl povrch strašně kluzký,“ postěžoval si Pidcock po 10. etapě na prášek, kterým místní silničáři posypali cestu ve velkých vedrech, aby zde netál asfalt.
Kolo tam podklouzlo také Harperovi, který si navíc při pádu hodně zranil palec levé ruky. Zveřejnil pak i fotografii, která ale není pro čtenáře se slabším žaludkem. I s tímto zraněním ještě etapu, i když do jejího cíle zbývalo přibližně 25 kilometrů, dokončil. Ještě ten večer podstoupil operaci.
Chris Harper v 10. etapě Tour de France přišel o část prstu • Chris Harper / Instagram
„Bohužel kvůli závažnosti zranění nemůže na Tour de France pokračovat,“ oznámil pak ve středu ráno jeho tým.
Harper litoval, že pro něj tak významný závod skončil. „Odstoupit z jakéhokoli cyklistického závodu je na nic, ale odstoupit z toho největšího ze všech bolí o něco víc. Děkuji týmu za podporu a všem za přání, ať se rychle uzdravím a vrátím se k závodění v druhé polovině sezony,“ napsal cyklista na sociálních sítích.
Současně prokázal, že i při tak závažném zranění nepřišel o smysl pro humor. „Dívejme se na to i pozitivně – jsem o 10 gramů lehčí. A v cyklistice hrají roli maličkosti.“
Tým Pinarello-Q 36.5 také uvedl, že Harper projde ještě dalšími vyšetřeními a konzultacemi u specialistů v Curychu.