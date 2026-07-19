Pohroma na Tour: Po pádu v nepříjemné zatáčce odstoupil Vingegaard. Etapu ovládl Evenepoel
Byl jediným, kdo se nebál stále prohlašovat, že bude útočit na Tadeje Pogačara a tím i na celkové vítězství na Tour de France. „Nepřijel jsem sem pro druhé místo,“ hlásil statečně Jonas Vingegaard, vítěz Tour z let 2022 a 2023. Bohužel svá slova naplní, ale jinak, než by si přál. V této edici Staré dámy totiž do cíle v Paříži nedojede. Po tvrdém pádu v 15. etapě musel odstoupit a sanitkou zamířit do nemocnice. V první chvíli to vypadalo na zlomenou klíční kost. V etapě si to v závěru rozdali Isaac del Toro, Tadej Pogačar a Remco Evenepoel. A překvapivě slaví Belgičan.
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