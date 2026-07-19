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Tour de France ONLINE: Horská etapa uzavře druhý týden, první cílové stoupání mimořádné kategorie

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Další show Pogačara? Peloton obkrouží Švýcarsko a vjede do Alp! Svorada o 15. etapě • Zdroj: iSport.cz
Radost Tadeje Pogačara v cíli 14. etapy Tour de France
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Tour de France
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Program Tour de France se posunul už na konec druhého týdne nejslavnějšího cyklistického závodu. V dnešní 15. etapě závodníci absolvují 183,9 kilometrů v náročné horské zkoušce mezi Champagnole a Plateau de Solaison, v níž se poprvé v letošním ročníku finišuje na stoupání mimořádné kategorie. Bude na etapové vítězství v souboji největších favoritů na celkové pořadí opět útočit průběžný lídr Tadej Pogačar, nebo uspěje někdo z úniku? ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>

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15. etapa: Champagnole – Plateau de Solaison

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