Tour de France ONLINE: Vingegaard si při pádu poranil rameno a odstupuje ze závodu!
Program Tour de France se posunul už na konec druhého týdne nejslavnějšího cyklistického závodu. V 15. etapě závodníci absolvují 183,9 kilometrů v náročné horské zkoušce mezi Champagnole a Plateau de Solaison, v níž se poprvé v letošním ročníku finišuje na stoupání mimořádné kategorie. Druhý muž celkového pořadí Jonas Vingegaard si po nepříjemném pádu poranil rameno a odstoupil ze závodu. ONLINE přenos sledujte na iSportu. Program a etapy Tour de France 2026 >>>