Budíček! Dopingoví komisaři překvapili hlavní hvězdy Tour. Nehumánní, kritizují kolegové
Do nedělní etapy Tour de France nenastupovali úplně nejčerstvější. A ne snad proto, že by v předchozím dnu vydali až příliš mnoho energie. Jonase Vingegaarda a Tadeje Pogačara, dva vítěze posledních šesti ročníků Tour de France, probudilo v noci bouchání na dveře. Za nimi stál dopingový komisař, který si přišel pro vzorek moči. Před další těžkou horskou zkouškou se tak ani jeden z nich moc nevyspal, což se zvlášť Dánovi moc nelíbilo. „Doufám, že nejsem jediný, koho to potkalo,“ prohlásil na startu patnácté etapy. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Peloton Staré dámy se na víkend přesunul opět do hor, což značilo jediné – další souboj největších favoritů letošního 113. ročníku. V etapách si muži z TOP 10 rozhodně nic nedarují, v sobotu jel třeba v posledním stoupání ve vysokém tempu i Jonas Vingegaard, aby co nejvíc unavil svého rivala Tadeje Pogačara. Ten přesto získal svou už 25. výhru na Tour de France. Po ní následovaly obvyklé povinnosti, mezi nimiž nechyběla ani dopingová kontrola, kterou každý den podstupuje muž ve žlutém a také vítěz etapy. To se tentokrát spojilo do jedné osoby.
O to větší překvapení pak pro Pogačara bylo, když mu v pět hodin ráno bouchal někdo na dveře hotelového pokoje, a když je otevřel, stál za nimi dopingový komisař s dalším požadavkem na vzorek moči.
Úřadující světový šampion však nebyl jediný. Už ve dvě hodiny v noci komisaři stejným způsobem probudili i Jonase Vingegaarda.
„Ano, antidopingová komise mě nenechala se pořádně vyspat. Někdo ve dvě hodiny ráno zaklepal na náš pokoj. Bylo to samozřejmě velké překvapení. Rozhodně je dobré, že testují celý peloton, ale spánek je naprosto klíčový pro to, abychom se zotavili. Takže to bych si dovolil kritizovat,“ prohlásil před startem patnácté etapy dvojnásobný dánský vítěz Tour de France v rozhovoru pro Eurosport.
Pogačarovi pomohlo hodně kafe
Současně doufal, že takový noční budíček neměl jen on. „Protože podmínky musí být stejné pro všechny. Celý proces zabral asi 40 minut, než jsem se vrátil do pokoje. Necítím se úplně špatně, ale současně to nebyla nejpříjemnější noc. Nemůžu to změnit, asi je to součást Tour de France,“ snažil se Vingegaard najít pro noční budíček i pochopení a také vyloudil úsměv na tváři pod respirátorem, který nosí preventivně celou Tour de France.
Opravdu sám nebyl. I na Pogačarovy dveře zaťukal o pár hodin později komisař. Ani on z toho nebyl příliš nadšený.
„Spal jsem jen čtyři hodiny, protože jsem šel spát docela pozdě. Takže to pro mě byl velký šok,“ potvrdil Slovinec vezoucí žlutý dres lídra Tour de France. Současně se to ale snažil brát s humorem.
„Naštěstí jsem se ráno mohl trochu dospat, pustil jsem si Eminema, dal si hodně kafe, takže jsem připravený na start. Ale nebyl to nejlepší pocit.“
Připomněl také to, že stejný proces absolvoval i pár hodin před tím po etapě. „Ve žlutém jdete na dopingovku po každé etapě, pořád máte u sebe komisaře, hned jak dojedete etapu,“ přiblížil Pogačar, jak to má v podstatě každý den na Tour.
Současně dodal: „Mohou ale přijít i ráno, tak dneska si vybrali spíš noční čas. Je mi však líto i komisařů, určitě se na ně snáší kritika od spousty závodníků, ale i oni jen dělají svou práci.“
Do kritiky této noční kontroly se pustili týmoví kolegové dotyčných. „Tadej se s tím vypořádal dobře, ale považuji to za téměř nehumánní a naprosto absurdní,“ řekl Florian Vermeersch z Pogačarova týmu UAE Emirates-XRG. Ten také dodal, že pokud ví, je to poprvé, kdy přišli komisaři za Pogačarem takto v noci. „Lidé si budou říkat, že si stěžujeme, ale tohle je absurdní,“ dodal Vermeersch.
Ani Matteo Jorgenson, klíčový pomocník Vingegaarda, si nenechal svůj názor pro sebe, byť mu to prý doporučovali.
„Do regenerace jsme vložili obrovské úsilí. Je to neuvěřitelně důležité, zejména mezi dvěma nejtěžšími horskými etapami této Tour. Pak vás vzbudí ve dvě hodiny ráno. To mě opravdu štve.“
Překvapený z nočního „přepadení“ dvou největších hvězd byl také třetí muž pořadí Remco Evenepoel. Za ním prý dopingoví komisaři v noci nebyli. Přitom právě on doplňuje v tuto chvíli stupně vítězů a na Vingegaarda ztrácí jen 34 sekund.