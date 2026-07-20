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Vacek o šíleném tempu na Tour: Jedou se neskutečné bomby. Teď má jasný úkol...

Mathias Vacek v akci na Tour
Mathias Vacek v akci na TourZdroj: JASPER JACOBS / BELGA MAG / Belga via AFP / Profimedia
Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po 4. etapě Tour de France patřil Mathiasi Vackovi
Bílý trikot pro nejlepšího jezdce do 25 let po 4. etapě Tour de France patřil Mathiasi Vackovi
Mathias Vacek v akci na Tour
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
Český cyklista Mathias Vacek
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Romana Barboříková
Tour de France
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V úvodu Tour de France hýřil aktivitou, dva dny vezl i bílý dres nejlepšího mladíka. Ve druhém týdnu už ale dostal Mathias Vacek jasný úkol: být k ruce muži v zeleném trikotu Madsi Pedersenovi. „Podle zeleného dresu se bude hodnotit úspěšná nebo neúspěšná Tour,“ prozradil český cyklista webu iSport. Jak bude v jeho podání vypadat zbytek Staré dámy a úterní časovka? Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>

Celek Lidl-Trek, za který jezdí i Mathias Vacek, má letošní Tour de France rozehranou dobře. Mads Pedersen, jenž už získal s přispěním českého kolegy dres nejlepšího sprintera loni na Giro d´Italia a má jej i ze španělské Vuelty, nyní tuto soutěž ovládá s náskokem 31 bodů. Je tak třeba dál vytrvat a poctivě získávat body na sprinterských prémiích. K tomu patří Juanu Ayusovi a Mattiasi Skjelmosemu šestá, respektive sedmá příčka v průběžné klasifikaci. I Vacka tak čeká ještě náročných šest dnů.

Jak se cítíte po dvou týdnech intenzivního závodění?
„Unavený. Je to fyzicky i psychicky velmi náročné. Zároveň jsem ale spokojený. Odvádíme tady zatím dobrý výkon. Jsme ve hře ve všech cílech, které jsme si dali před závodem. Zbývá nám poslední týden a je důležité na to navázat. Rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou Tour může být velmi malý, a my rozhodně nechceme končit zklamaní.“

Pomohlo trochu po ukrutných vedrech ochlazení, které přišlo v druhé polovině minulého týdne?
„První týden byl opravdu extrémní. Takové vedro, navíc tolik dnů v řadě jsem nikdy nezažil. Takže když se ochladilo, myslím, že si oddychl úplně každý. Když jedete a jen přemýšlíte, že se musíte polít, tak to není moc komfortní. I nadále ale bude zásadní dodržovat pitný režim, nemůžeme nic podcenit.“

Překvapilo vás něco ve stylu závodění na Tour de France v porovnání se zbylými Grand Tour? 

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