Vacek o šíleném tempu na Tour: Jedou se neskutečné bomby. Teď má jasný úkol...
V úvodu Tour de France hýřil aktivitou, dva dny vezl i bílý dres nejlepšího mladíka. Ve druhém týdnu už ale dostal Mathias Vacek jasný úkol: být k ruce muži v zeleném trikotu Madsi Pedersenovi. „Podle zeleného dresu se bude hodnotit úspěšná nebo neúspěšná Tour,“ prozradil český cyklista webu iSport. Jak bude v jeho podání vypadat zbytek Staré dámy a úterní časovka? Program a etapy Tour de France 2026 ZDE >>>
Celek Lidl-Trek, za který jezdí i Mathias Vacek, má letošní Tour de France rozehranou dobře. Mads Pedersen, jenž už získal s přispěním českého kolegy dres nejlepšího sprintera loni na Giro d´Italia a má jej i ze španělské Vuelty, nyní tuto soutěž ovládá s náskokem 31 bodů. Je tak třeba dál vytrvat a poctivě získávat body na sprinterských prémiích. K tomu patří Juanu Ayusovi a Mattiasi Skjelmosemu šestá, respektive sedmá příčka v průběžné klasifikaci. I Vacka tak čeká ještě náročných šest dnů.
Jak se cítíte po dvou týdnech intenzivního závodění?
„Unavený. Je to fyzicky i psychicky velmi náročné. Zároveň jsem ale spokojený. Odvádíme tady zatím dobrý výkon. Jsme ve hře ve všech cílech, které jsme si dali před závodem. Zbývá nám poslední týden a je důležité na to navázat. Rozdíl mezi úspěšnou a neúspěšnou Tour může být velmi malý, a my rozhodně nechceme končit zklamaní.“
Pomohlo trochu po ukrutných vedrech ochlazení, které přišlo v druhé polovině minulého týdne?
„První týden byl opravdu extrémní. Takové vedro, navíc tolik dnů v řadě jsem nikdy nezažil. Takže když se ochladilo, myslím, že si oddychl úplně každý. Když jedete a jen přemýšlíte, že se musíte polít, tak to není moc komfortní. I nadále ale bude zásadní dodržovat pitný režim, nemůžeme nic podcenit.“
Překvapilo vás něco ve stylu závodění na Tour de France v porovnání se zbylými Grand Tour?