Kreuziger o fanoušcích: Bučení jsem zažil s Contadorem. Co provádí s auty během etap?
Atmosféru Staré dámy prožil desetkrát jako závodník, a teď je na ní počtvrté jako sportovní ředitel s celkem Bahrain Victorious. Roman Kreuziger tak jako velmi zkušený účastník okomentoval pro deník Sport a web iSport dosavadní dění na Tour de France. Co se změní po odstoupení Jonase Vingegaarda? Jak se dívá na noční návštěvy antidopingových komisařů? Roční iSport Premium nyní za výhodnou cenu. Ušetříte 445 korun >>>
Se svým celkem Bahrain Victorious v roli hlavního sportovního ředitele na Tour de France usiluje Roman Kreuziger o co nejlepší umístění v konečném pořadí závodu. V tuto chvíli je jejich nejlepším závodníkem Lenny Martinez, jemuž patří 8. příčka se ztrátou 10:28 minuty na Tadeje Pogačara. Ovšem na sedmou příčku ztrácí jen necelou minutu. V posledním týdnu tak mohou fanoušci cyklistiky očekávat ještě pořádnou bitvu o posuny v Top 10. Tedy s výjimkou prvního místa, které už má zřejmě zarezervované slovinský mistr světa.
Má podle vás, s výjimkou neděle, letošní Tour de France očekávaný průběh?
„Myslím, že naprosto. Vědělo se, že UAE Emirates mají silný tým. A dokud tam byl Jonas (Vingegaard), tak mě nepřekvapil rozdíl, jaký tam byl. Už když jsem viděl Pogiho ve Švýcarsku, bylo mi jasné, jak přijede na Tour. Takže žádné překvapení.“
Top 10 byla do neděle docela vyrovnaná, na rozdíl od předchozích tří let. Pozoroval jste to také?
„Samozřejmě jsme to sledovali, rozdíly nebyly opravdu až tak velké. Ale myslím, že s tím, co tady závodníky čeká v posledním týdnu, budou o hodně větší v neděli v Paříži.“
Jak se teď Tour změní po odstoupení Vingegaarda?
„Závod pojede dál. V úterý vyhraje časovku Remco (Evenepoel), ve středu dojede únik a budu očekávat, že Visma-Lease a Bike budou posílat lidi jako Campenaertse, Jorgensona, Piganzoliho do úniků, aby z téhle Tour něco získali, protože neměli plán B. Všechno bylo pro Jonase, a teď to budou muset celé přeorat. A uvidíme, jak bude chtít závodit Paul Seixas, který je na své první Grand Tour. Bude také zajímavé sledovat, jaký klid bude v Red Bullu a v Treku, jestli se rozhodnou jet na jednoho lídra, nebo budou preferovat jet na dva lidi, aby nasbírali body. Takže je tam hodně proměnných, kde se před závěrečnými třemi etapami, myslím čtvrtek, pátek, sobota, docela ukáže, jak to týmy chtějí hrát. Jestli třeba pošlou Lipowitze a Skjelmoseho v 17. etapě do úniku, jak na to budou reagovat z UAE, kde ale myslím, že ti by se toho nebáli. Ale Skjelmose může vadit Remcovi, takže potáhnou peloton. Je spousta variant.“
Vingegaard sliboval, že bude útočit, že pro druhé místo na Tour nepřijel. Myslíte, že Evenepoel, jenž na Pogačara ztrácí rovných pět minut, se naopak s druhým místem spokojí a útoky od něj nepřijdou?
„Myslím, že rozdíl je velký. I kdyby v časovce něco sjel, bude pořád obrovský. A jestli není hloupý, bude závodit rozumně, protože ví, že Pogi v neděli chtěl, aby vyhrál Del Toro. Jinak by etapa vypadala úplně jinak.“
Co se neslo v neděli balíkem, týmovými vysílačkami, když Vingegaard skončil na zemi?
„Nic. Všichni počkali, až se vrátil Del Toro. A když se vědělo, že Jonas nastoupil do sanitky, tak se začalo tahat, protože byl vepředu Pidcock. My jsme byli ti, kteří nechtěli, aby rozdíl narůstal víc, abychom ho byli schopní sjet. A myslím, že nikdo nemůže říct nic špatné. Pády k cyklistice patří, bohužel se to stalo jednomu z lídrů, je to velká škoda z pohledu případného souboje. I když myslím, že v to věřil jen Jonas, že bude bojovat s Tadejem. Nevím, jak on to vidí, ale podle mě tam není šance ho porazit. Ano, v cyklistice se může stát cokoliv, ale Tadej je prostě někde jinde.“