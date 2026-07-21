Evenepoel porazil Pogačara v časovce. Ta ale přinesla i další zlomenou klíční kost
Jediná individuální časovka 113. ročníku Tour de France měla patřit k těm, v níž si to na férovku rozdají hlavně favorité ucházející se o Top 10 celkového pořadí. To se také svým způsobem ukázalo. I když vedoucí pozice Tadeje Pogačara zůstává i nadále neohrožena, přeci jen něco z jeho náskoku ubylo. Konkrétně je to 28 sekund, o které byl v cíli rychleji Remco Evenepoel. Belgičanův tým ale přeci jen počítá ztráty, po pádu musel odstoupit Florian Lipowitz.
V šestnácté etapě Tour de France čekalo na cyklisty po volném dnu jen 26 kilometrů. Ovšem náročnějších o to, že se jednalo o individuální časovku, jejíž úvod byl do těžkého kopce. A ačkoliv v pelotonu najdeme spoustu skvělých specialistů na tuto disciplínu včetně Mathiase Vacka, očekával se hlavně souboj mužů celkového pořadí. Konkrétně pak po odstoupení Jonase Vingegaarda hlavně Remka Evenepoela, úřadujícího světového a olympijského šampiona, a Tadeje Pogačara. A také bitva mladíků Paula Seixase a Isaaca del Tora.
Jako osmnáctý na trať vyrazil Joshua Tarling, skvělý časovkář, který v úvodním kopci víc šetřil síly, zato ve zbytku trati se do toho pořádně opřel a dostal se do vedení. I když se svým výkonem nebyl příliš spokojený, nedokázal ho překonat ani jeho týmový kolega Filippo Ganna.
Z horkého křesla sesadil Brita až Bruno Armirail, jezdec týmu Visma-Leas a Bike. Právě domestici Vingegaarda dostávají po odstoupení svého lídra příležitost jet za svým vlastním úspěchem.
„Je to pro nás pořád velká rána, ale snažíme se sebrat motivaci, vyhrát etapu. I Matteo (Jorgenson) má pro dnešek velkou motivaci. Pro mě Top 5 by byla dobrá. Jonas nás ještě motivoval, než odjel, ještě v pondělí ráno s námi byl, takže budeme bojovat i pro něj. Je to skvělý, lidský lídr,“ říkal po svém výkonu Armirail.
V 15.54 vyrazil na trať Marhias Vacek v dresu českého šampiona, který vlastní jak ze silničního závodu, tak i z časovky. Na prvním mezičase ale ztrácel už minutu, což jen potvrdilo jeho pondělní slova pro deník Sport a iSport.cz, že tato časovka mezi cíle jeho týmu nepatří a že bude šetřit síly do dalších etap.
Na vrcholu stoupání už byla ztráta českého mistra minutu a tři čtvrtě. Mezi tím se ale Jakub Otruba, jenž už byl dávno v cíli, stále držel na průběžné osmé příčce.
Dalším lídrem etapy se stal Mattia Cattaneo, jenž Armiraila porazil o 13 sekund.
Podivná situace nastala, když měl startovat Thymen Arensman. Ten totiž na startovací rampu nedorazil včas, a tak už na trať vyjížděl se ztrátou. Do cíle přijel s časem o necelých pět sekund pomalejším, než byl ten Cattaneův, což mohly být právě sekundy, které promarnil na startu.
Pak už se ale upínala pozornost všech na ty nejlepší cyklisty letošní Tour de France. Logicky velký poprask na startu vzbudil domácí mladíček Paul Seixas.
V 17.15 vyrazil na trať muž ve žlutém Tadej Pogačar. Druhý mezičas na vrcholu stoupání mezi favority ukázal výrazné problémy Juana Ayusa z celku Lidl-Trek. Naopak skvěle jel jeho týmový kolega Mattias Skjelmose.
Ještě předtím na prvním mezičase jel nejrychleji ze všech Remco Evenepoel, jehož náskok před Pogačarem byl necelých sedm sekund.
V soutěži o bílý dres sváděli souboj Isaac del Toro a Seixas. Na druhém mezičase na tom byl Francouz lépe, ale jen o tři desetiny sekundy. Ale jasným vládcem byl Evenepoel, který byl o 55 sekund rychlejší než Skjelmose. Žlutý dres pak projel přes vrchol kopce o 14 sekund pomaleji než časovkářský světový šampion.
Také v časovce ale nastal hodně nepříjemný moment. Tentokrát se týkal Floriana Lipowitze, Evenepoelova týmového kolegy a do té doby pátého muže pořadí. Ten ve sjezdu neodhadl zatáčku a ve vysoké rychlosti spadl a narazil na obrubník. Dlouho pak seděl na zemi, držel se za pravé rameno a nezdálo se, že by chtěl ještě nasednout na svůj časovkářský speciál. Následně s podobnou pozicí pravé ruky jako v neděli Vingegaard odešel k sanitce a odjel na další vyšetření, která s velkou pravděpodobností potvrdí zlomenou klíční kost, tak jako v případě Dána.
Skjelmose pak dojel do cíle v úžasném čase, s náskokem 33 sekund na do té doby vedoucího Cattanea.
Zatímco Evenepoel projel zatáčkou, která se stala osudnou pro jeho parťáka, bez sebemenších potíží, Pogačar v ní musel o něco víc brzdit a některým nahnal trochu strachu. I on ale mohl nakonec bez problémů pokračovat směrem k cíli.
„Mrzí mě, že musí odstoupit další kluk z celkového pořadí,“ pronesl pak v cíli Pogačar.
Tomu nakonec patřila druhá příčka za Evenepoelem, jenž tak potvrdil svou pozici aktuálně nejlepšího časovkáře světa. Muže ve žlutém porazil o 28 sekund, třetí skončil Skjelmose.
„Je to úžasné, byla to krásná časovka, spousta diváků, i moji rodiče a manželka sem přijeli. Ale teď mi řekli, že Lipowitz spadl, což je pro nás smutné. Je to hořkosladký den,“ hlásil do televizních kamer vítěz etapy.
Evenepoel vyhrál také nedělní dojezd do Plateau de Solaison. „Mám dvě vítězství v řadě, to je neuvěřitelné. Měl jsem opravdu dobré pocity. První kilometry jsem se musel trochu brzdit. Na začátku jsem měl dobrý náskok, ale slyšel jsem, že i Tadej to rozjel dobře,“ popisoval Belgičan.
Na vrcholu stoupání měl Pogačar ztrátu jen 14 sekund, v cíli to pak byl dvojnásobek, což Slovince trochu mrzelo. „Ale nechtěl jsem riskovat. V zatáčce, kde spadl Lipowitz, byla dopoledne nějaká auta organizátorů, takže jsme si to nemohli moc projet a i já jsem tam pak skoro spadl,“ vysvětloval Pogačar, jehož náskok je i tak úctyhodných 4:32 minuty.
Evenepoel prozradil, že útoky na žlutý dres neplánuje. „Na žlutý dres nemyslím, přemýšlím jen sám o sobě. Tadej je na cestě vyhrát pátou Tour. Je fajn být mu o něco blíž, ale spíš je to pro mě čest s ním závodit,“ dodal Belgičan, který touto výhrou potěšil spoustu krajanů. V úterý se totiž v jeho rodné zemi slavil státní svátek.
Nejlepším Čechem v časovce byl Otruba, kterému nakonec patří 28. místo. Vacek skončil 68.
Cyklistický etapový závod Tour de France - 16. etapa (Évian-les-Bains - Thonon-les-Bains, časovka jednotlivců na 26,1 km):
1. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) 32:19, 2. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) -28, 3. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -1:04, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -1:16, 5. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -1:21, 6. Cattaneo (It./Red Bull-Bora-hansgrohe) -1:42, ...28. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) -3:29, 68. Vacek (ČR/Lidl-Trek) -5:11, 160. Bittner (ČR/Picnic PostNL) -7:04.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar 56:14:18, 2. Evenepoel -4:32, 3. Del Toro -6:51, 4. Seixas -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose -10:14, ...49. Vacek -2:19:18, 119. Otruba -3:53:49, 143. Bittner -4:14:38.