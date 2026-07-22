Krásná etapa Tour, letos poprvé vyhrál Philipsen. Drama ve sprinterské soutěži
Únik, nebo sprinteři? To byla zásadní otázka před 17. etapou Tour de France. Nakonec je z toho tak trochu šalamounský výsledek. Výhru totiž bere ze sprintu v úniku sprinter Jasper Philipsen. Díky tomu ještě hodně zdramatizoval souboj o zelený dres pro nejlepšího sprintera. Ačkoliv totiž ze sebe lídr této soutěže Mads Pedersen vydal prakticky vše, Philipsen jeho náskok stáhnul na pouhých sedm bodů. Favorité celkového pořadí dojeli bezpečně o téměř devět minut později. Program a etapy Tour de France 2026 >>>
Tento den si museli diváci u televizních obrazovek náramně užít. V 17. etapě se totiž pořád něco dělo. Mathias Vacek už během volného dne naznačil, jaké jsou cíle jeho týmu Lidl-Trek do zbytku Tour de France. A také to, na kterou etapu se chystají. Prioritou je totiž zelený dres pro nejlepšího sprintera, který před středou s náskokem 31 bodů držel Mads Pedersen.
Do úniku se brzy po startu etapy dostala dvojice Jonas Abrahamsen a starý známý Baptiste Veistroffer. Připojit se k nim snažili i další, ale nikomu se to nedařilo. V prvním stoupání ale své snahy vzdal i francouzský uprchlík, krátce po něm byl dostižen i Abrahamsen.
Do útoku se tentokrát dali zdatnější vrchaři a ardenští klasikáři a před peloton se dostala už početnější skupina. Ani to však ještě neklaplo, ačkoliv se zvlášť Kévin Vaquelin hodně snažil udržet před hlavním polem. Ani jemu se to však nepovedlo.
Pak už ale byly jasně patrné záměry Vackova týmu. Na první vrchařskou prémii přijel nakonec i díky tomu, že jej nechal Mads Pedersen jet před sebe, Valentin Paret-Peintr, aby získal bod do vrchařské klasifikace. Byla však vidět jasná snaha muže v zeleném dresu dostat se do úniku a pláchnout Jasperu Philipsenovi.
Pak přišel i okamžik, kdy se před peloton dostal Vacek v dresu českého šampiona. Za ním se pustil Max Walker z týmu EF Education-EasyPost, ale ani v pelotonu nezůstávali mnozí klidní.
Po 24 kilometrech došlo v zadní části pelotonu k hromadnému pádu, ale zdálo se, že z něj všichni vyvázli bez větších potíží. K Vackovi se vepředu přidali ještě další závodníci, ale brzy byli zase zpět v pelotonu.
Řada pokusů o únik
Pak se o akci pokusil sám Pedersen, ani jeho však nikdo nenechal odjet dál než na pár metrů. Dalším v pořadí z celku Lidl-Trek byl Quinn Simmons, se kterým vyrazil i Mathieu van der Poel. Ale bylo vidět, že ani jejich skupinka se mnohým v pelotonu nelíbí. Vepředu se pak vytvořila větší skupina dvaceti závodníků, ale k dobru měli jen 10 sekund. Stále tak nebylo nic jistého. Před nájezdem do stoupání třetí kategorie už výhoda úniku narostla na 20 sekund.
Z pelotonu však přišel útok Pedersena, kvůli čemuž náskok borců vepředu opět klesl. Pedersenova skupina byla ale ještě před vrcholem kopce dojeta, náskok úniku byl už ale jen 13 sekund.
Když se obě skupiny opět spojily, vyrazili další závodníci, kteří už dostali větší prostor. I těch bylo před pelotonem hodně. Jenže v hlavní skupině se po chvíli celek Decathlon CMA CGM rozhodl, že by chtěli přeci jen sprint pro Olava Kooije, a tak postupně uprchlíky stahovali. Až do chvíle, kdy byl mezi denním únikem a pelotonem přibližně 20 sekund. To bylo 65 kilometrů před cílem a maximálně toho využil Pedersen, jenž opět vyrazil z pelotonu a tentokrát byl úspěšný.
Když Pedersen dorazil na čelo závodu, vzal za to hodně zhurta i jeho parťák Simmons, díky čemuž se dánský všestranný cyklista dostal ještě i před tuto skupinu. Situace se pak vyvinula tak, že vepředu byli s Pedersenem ještě Healy, Kwiatkowski, Stuyven, Planckaert a Engelhardt. Za nimi pak dorazili do úniku i Kooij a Philipsen.
Deset kilometrů před sprinterskou prémií, na níž chtěl Pedersen získat plných 25 bodů, byl jeho náskok už téměř minutu a půl na největšího rivala v zelené soutěži Philipsena. To se mu také vyplatilo, protože díky tomu po průjezdu prémií navýšil svůj náskok v souboji o sprinterský dres o dalších 16 bodů na 47.
Philipsen: Tour jako horská dráha
Po sprinterské prémii ale vyrazil dopředu Jasper Stuyven, zkušený klasikář týmu Soudal-Quick Step, a deset kilometrů před cílem byl jeho náskok okolo půl minuty. Za ním se však dvě skupiny spojily a v závěru se ho závodníci snažili dojet, aby si o výhru mohli zasprintovat oni.
Kousek za hranicí čtyř kilometrů do cíle skupina Stuyvena dojela. Pak už vše směřovalo k závěrečnému sprintu.
V tom to Philipsenovi skvěle rozjel Van der Poel a Belgičan mohl slavit první výhru na letošní Tour de France. Druhý přijel Mauro Schmid, jenž už jedno vítězství slavil v minulém týdnu, a třetí Kooij. Pedersen skončil na osmém místě, což při ocenění 50 body za výhru opět vrací souboj o zelený dres do zajímavé perspektivy. Rozdíl mezi ním a Philipsenem je nyní 7 bodů.
„Bude to těžké teď získat body, ale dnes jel Jasper výborně, vyhrál etapu, což je skvělé,“ říkal pro Eurosport Mathieu van der Poel.
Philipsen si prožil hodně těžký začátek Tour de France, kdy se mu ve sprintech vůbec nedařilo. „Tahle Tour byla horská dráha, musel jsem čekat až na 17. etapu. První dny byly hrozné, vůbec jsem se nemohl najít. Výhra v 17. etapě je tak i pro tým za to, že mi věřili. Byl jsem i nepříjemný na ostatní, naštvaný na sebe. I tým se s tím musel vyrovnat,“ vyprávěl Philipsen.
Ani ve středu ale nebyl celou dobu přesvědčený, že by to mohlo klapnout. „Tohle vítězství mě stálo několik let mého života, byl to obrovský boj. V jednu chvíli to už vypadalo, že je to ztracené, ale všichni bojovali a povedlo se to,“ těšilo belgického sprintera.
Teď je znovu v boji o zelený dres, který vyhrál už v roce 2023. „Mads dnes hodně útočil, získal body na prémii. Teď nás čekají těžké etapy, ale budeme bojovat až do Paříže,“ slibuje Philipsen.
Zatímco sprinter celku Alpecin-Premier Tech konečně prožíval šťastné momenty, hodně smutný byl Pedersen. „Byl to hrozný den, tohle se nemělo stát. Je pro mě velké zklamání ztratit tolik bodů. Nevím, co k tomu říct víc.“
I v dalších dnech leží na trase body do sprinterské soutěže, ale peloton už zamíří do hor, kde bude pro těžší rychlíky obtížné o ně bojovat.
Cyklistický závod Tour de France - 17. etapa (Chambéry - Voiron, 174,7 km):
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 3:41:13, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 4. Askey (Brit./NSN), 5. Pluimers (Niz./Tudor), 6. Russo (Fr./Groupama-FDJ United) všichni stejný čas, ...65. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 129. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 130. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni -8:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 60:04:17, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:32, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -6:51, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -10:14, ...50. Vacek -2:19:18, 121. Otruba -3:53:49, 142. Bittner -4:14:38.