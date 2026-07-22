Krásná etapa Tour, letos poprvé vyhrál Philipsen. Napětí ve sprinterské soutěži
Únik, nebo sprinteři? To byla zásadní otázka před 17. etapou Tour de France. Nakonec je z toho tak trochu šalamounský výsledek. Výhru totiž bere ze sprintu v úniku sprinter Jasper Philipsen. Díky tomu ještě hodně zdramatizoval souboj o zelený dres pro nejlepšího sprintera. Ačkoliv totiž ze sebe lídr této soutěže Mads Pedersen vydal prakticky vše, Philipsen jeho náskok stáhnul na pouhých sedm bodů. Favorité celkového pořadí dojeli bezpečně o téměř devět minut později.
Podrobnosti připravujeme.
Cyklistický závod Tour de France - 17. etapa (Chambéry - Voiron, 174,7 km):
1. Philipsen (Belg./Alpecin-Premier Tech) 3:41:13, 2. Schmid (Švýc./Jayco AlUla), 3. Kooij (Niz./Decathlon CMA CGM), 4. Askey (Brit./NSN), 5. Pluimers (Niz./Tudor), 6. Russo (Fr./Groupama-FDJ United) všichni stejný čas, ...65. Vacek (ČR/Lidl-Trek), 129. Bittner (ČR/Picnic PostNL), 130. Otruba (ČR/Caja Rural-Seguros RGA) všichni -8:46.
Průběžné pořadí: 1. Pogačar (Slovin./UAE Emirates-XRG) 60:04:17, 2. Evenepoel (Belg./Red Bull-Bora-hansgrohe) -4:32, 3. Del Toro (Mex./UAE Emirates-XRG) -6:51, 4. Seixas (Fr./Decathlon CMA CGM) -7:11, 5. Ayuso (Šp./Lidl-Trek) -9:22, 6. Skjelmose (Dán./Lidl-Trek) -10:14, ...50. Vacek -2:19:18, 121. Otruba -3:53:49, 142. Bittner -4:14:38.